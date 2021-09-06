От "Микки Мауса" до "светофора": какую коалицию хотят немцы после ухода Меркель

По традиции за каждой из партий ФРГ закреплен свой цвет. Вот подсказки, которые помогут понять политический "кубик Рубика" немцев: ХДС/ХСС - черный, Социал-демократическая партия Германии - красный, "Зеленые" - понятное дело, зеленый, Свободная демократическая партия - желтый. Логично, что "Левых" (посткоммунистов из бывшей ГДР) также относят к красному спектру. Что касается крупнейшей оппозиционной силы в бундестаге - "Альтернативы для Германии", то остальные партии априори исключили сотрудничество с ней.

Итак, что же думают немцы о возможных политических пасьянсах:

Социал-демократы, ХДС/ХСС и СвДП

Хорошо для Германии - 39 процентов, плохо - 44 процента.

Insa исходит из сенсационного тренда последних недель: социал-демократы действительно приходят к финишу первыми и формируют коалицию, а консерваторы становятся их младшими партнерами. В правительство также зовут третью силу - либералов.

Если же главными в такой же комбинации остаются все-таки консерваторы, тогда получается классическая коалиция "Германия" - в соответствии с последовательными цветами немецкого триколора. Иногда такую коалицию также именуют "Микки Маус" - по одежке легендарного диснеевского героя.

Плюсы: Имеет устойчивое большинство в бундестаге и широкую общественную поддержку.

Минусы: Слишком давние идеологические разногласия между основными партнерами, которые могут не захотеть вновь работать в одном правительстве. Сохранение статус-кво и стагнация вместо амбициозных реформ в таких областях, как экология, экономика и политика ЕС (правда, далеко не для всех немцев это такой уж минус).

ХДС/ХСС и СДПГ, или вновь "большая коалиция"

Хорошо для Германии - 35 процентов, плохо - 48 процентов.

В этом случае немцы получат то же самое, что имели последние два срока канцлерства Ангелы Меркель. Дежавю без вливания свежих политических сил.

Плюсы: Предсказуемость и продолжение нынешнего курса.

Минусы: Это был бы самый уязвимый вариант для обеих "народных" партий, которые и так поступились многими принципами ради, в общем-то, противоестественного союза - ведь право- и левоцентристы призваны оппонировать друг другу, а не годами сидеть в одном правительстве. Не надо забывать, что последняя "большая коалиция", сформированная со скрипом по итогам сентябрьских выборов 2017 года, оказалась вынужденной. Напомним, попытка Ангелы Меркель договориться сначала с либералами и "Зелеными" провалилась после нескольких недель напряженных переговоров. Тогда перед страной всерьез замаячила угроза перевыборов. Только после этого канцлер объявила о готовности вновь объединяться с социал-демократами, которые поначалу уверяли, что ни за что не пойдут на сделку с консерваторами. В итоге коалиционное соглашение между ними было подписано только в марте 2018-го, то есть страна почти полгода жила без нового правительства, чего не случалось за всю ее новейшую историю. Эта "большая коалиция" оказалась самой маленькой, а значит - неустойчивой за все 12 лет, что Меркель к тому времени находилась у власти. Для сравнения: в 2005-2009 годах, во время ее первого срока, у консерваторов и социал-демократов было в совокупности 73 процента мест в бундестаге. В 2013-2017 годах, во время третьего срока Меркель, возродившаяся "черно-красная" команда взяла почти 80 процентов депутатских кресел. Зато в нынешнем парламенте на альянс ХДС/ХСС и СДПГ приходится лишь около 56 процентов мандатов.

И это при том, что осенью 2017 года консерваторы во главе с Меркель завоевали 32,9 процента голосов. Сейчас, без Меркель, которая больше не выставляет свою кандидатуру и не возглавляет ХДС, их промежуточный рейтинг скатился до 22-х и даже, по некоторым опросам, до 20 процентов. У СДПГ он, напротив, подскочил до 25-ти. Как бы то ни было, ни одна из ведущих политических сил не в состоянии претендовать на поддержку трети избирателей, а значит - "большая коалиция" с абсолютным большинством невозможна пока чисто математически.

Некоторые наблюдатели делают ставку на коалицию-перевертыш - с теми же партиями, только с СДПГ в роли старшего партнера. Но, опять же, для этого обеим политическим силам надо прыгнуть выше головы.

СДПГ, "Зеленые" и СвДП, или коалиция "Светофор"

Хорошо для Германии - 29 процентов, плохо - 53 процента

По мнению большинства экспертов, именно такая коалиция ждет Германию, если социал-демократы придут первыми. Тогда союз ХДС/ХСС останется за бортом нового правительства.

Плюсы: Большое парламентское большинство и поддержка населения.

Минусы: Серьезные политические разногласия между двумя левоцентристскими силами (СДПГ и "Зелеными") и СВДП, особенно по таким ключевым вопросам, как налоги и бюджет. Электорат либералов был бы очень недоволен сотрудничеством с двумя другими партиями.

СДПГ, "Левые" и "Зеленые", или "красно-красно-зеленая коалиция"

Хорошо для Германии - 27 процентов, плохо - 55 процентов

Такое трио - наиболее "лево-ориентированное" из всех возможных. Христианские демократы уходят в оппозицию впервые с 2002 года. На две трети - новые лица в кабмине. Вхождение "Левых" в федеральное правительство производит политическую сенсацию. Последние, как известно, требуют распустить НАТО, покончить с трансатлантизмом и построить новую систему безопасности с участием России - единственные среди всех парламентских партий. К слову, за единую систему безопасности с РФ выступает и "Альтернатива для Германии", но при этом поддерживает членство страны в НАТО и союзнические отношения с США.

Плюсы: Идейное совпадение по некоторым внутриполитическим вопросам - налогам, социальному обеспечению, а также миграционной политике.

Минусы: Слабое парламентское большинство.

ХДС/ХСС, "Зеленые" и СвДП, или "Ямайка"

Хорошо для Германии - 23 процента, плохо - 58 процентов.

Этот вариант (назван по цветам флага карибского островного государства) представляется наиболее вероятным, если партия Меркель вместе с сестринским ХСС все же финиширует первой. Консерваторам достается кресло канцлера, а также министерство экономики, "Зеленым" - портфель министра иностранных дел (не говоря уже об экологических инициативах), а либералы управляют финансами. Социал-демократы, соответственно, вылетают из правительства и уходят в оппозицию.

Плюсы: "Ямайка" получает абсолютное большинство в бундестаге, ей прочат "аппетит" к масштабным реформам - прежде всего, с подачи "Зеленых". Впрочем, далеко не все немцы согласны с тем, что "зеленая ломка" в энергетике и сфере транспорта - это именно то, что нужно сейчас Германии.

Минусы: Слишком велики идейные расхождения "Зеленых" с остальными двумя партиями, особенно со свободными демократами, по самым разным вопросам - от налогов до интеграции ЕС. Они будут вызывать постоянные трения внутри коалиции. Напомним, после выборов в 2017 году Меркель пыталась создать именно "Ямайку", однако спустя несколько недель СвДП вышла из переговоров.

ХДС/ХСС, СДПГ и "Зеленые", или "Кенийская коалиция"

Вариант возможен в том случае, если социал-демократы победят, а ХДС/ХСС согласится выступать на вторых ролях. Другими словами, немцы получат перевернутую "большую коалицию" во главе с СДПГ, и к ней примкнут "Зеленые". Собственно, это те самые три основные партии, которые борются сейчас за канцлерство. Их кандидаты - Армин Лашет, Олаф Шольц и Анналена Бербок - отчаянно пытаются выбить друг друга из колеи во время теледуэлей. Трудно предположить, что "заклятые соперники" усядутся потом бок о бок в правительстве. "Слишком много "если", - признает Politico. Неслучайно такой комбинации нет в опросе Insa.

Все эти многочисленные "пазлы" свидетельствуют об одном: предстоящие выборы уж точно не будут скучными, а главное - после 26 сентября начнется самое интересное.