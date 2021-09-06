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06.09.2021 23:22
Рубрика: Общество

Открыта выставка о 300-летии российской империи

Текст: Елена Якковлева
Российская газета - Столичный выпуск № 203(8554)
Рукописи, грамоты, письма, молитвенник первой жены Петра I можно увидеть на выставке "Петр Великий: к 300-летию учреждения Российской империи", открывшейся в Российской государственной библиотеке. Она рассказывает о событии, коренным образом изменившем историю нашей страны и закрепившем за ней статус великой державы.

Торжественная литургия, на которой присутствовал император, Троицкая площадь, заполненная солдатами победоносной армии, 125 галер Балтийского флота в торжественном строю на рейде Невы, крики "Виват Петр Великий, Отец Отечества, Император Всероссийский!" - так 300 лет назад завершилась Северная война со Швецией, а Россия была провозглашена великой империей. Заключенный в городе Ништадт мирный договор положил конец длившимся более 20 лет боевым действиям.

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После череды побед русского оружия время пересмотреть положение российской державы в Европе. И вот на 22 октября (2 ноября) 1721 года было назначено торжественное оглашение Ништадтского мира. После литургии была зачитана грамота о мире. Богослов и писатель Феофан Прокопович произнес проповедь, восславив "неусыпные труды и руковождение" Петра, а канцлер Гавриил Головкин обратился к государю с просьбой принять титулы "Великого, Отца Отечества, Императора Всероссийского". Петр согласился и произнес ответную речь о том, что "должно всеми силами благодарить Бога, но, надеясь на мир, не ослабевать в военном деле". На выставке также можно увидеть Указ о присвоении Петру титулов "Отец Отечества" и "Император Всероссийский".

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