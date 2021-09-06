Продвигать туризм будут вместе со строительством аэропортов, причалов и дорог

Строить отели в России будут с учетом наличия инженерных сетей, дорог, вокзалов, причалов, а привлекать туристов в регионы - конкретными предложениями для отдыха. Такой подход прописан в проекте плана реализации стратегии развития туризма до 2035 года. Разработанный Ростуризмом документ размещен для общественного обсуждения.

План рассчитан на период с 2021 по 2024 год. Это первый этап реализации стратегии. В него включены и меры поддержки бизнеса, и шаги по стимулированию спроса, и мероприятия по рекламе турпотенциала территорий. Например, турбизнес получит льготные кредиты на строительство отелей. Как поясняла ранее "РГ" руководитель Ростуризма Зарина Догузова, сейчас идет сбор заявок. Затем комиссия проведет отбор. Кредиты будут выдавать под 3-5% годовых на срок до 15 лет. Меру реализуют до конца этого года. Поддержаны также будут проекты по созданию кемпингов, реконструкции и строительству санаториев по линии минздрава.

Строительство и реконструкцию обеспечивающей инфраструктуры будут софинансировать из региональных и федерального бюджетов при участии корпорации "Туризм.РФ". Отбор инвестпроектов проведут в конце следующего года.

Развитие собственно туристической инфраструктуры будет дополнено развитием транспортных путей. В план включены мероприятия по строительству и модернизации международных и региональных аэропортов, модернизации железнодорожных и автовокзалов, морских и речных портов, придорожной инфраструктуры.

План в целом охватывает шаги различных министерств и ведомств. Например, минтруд будет курировать обеспечение доступности туробъектов для маломобильных граждан, минприроды - создание инфраструктуры для развития экологического туризма, минпросвещения - ремонт организаций отдыха детей. Минпромторг должен будет обеспечить модернизацию круизных судов, поддержку развития малой авиации, модернизацию туристического автотранспорта.

Туристический бизнес получит льготные кредиты на строительство отелей: их будут выдавать под 3-5% годовых на срок до 15 лет

Стратегия развития туризма сейчас превратилась в концептуальный документ, план мероприятий описывает инструменты достижения основных задач, а реализовывать стратегию предполагается через национальный проект по туризму, поясняет президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. "В рамках нацпроекта впервые проводится идея межведомственного взаимодействия. Очень надеемся, что сейчас все вопросы контроля, надзора и администрирования будут решаться системно. Это единственно возможный подход для достижения поставленных целей", - говорит он.