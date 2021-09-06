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06.09.2021 21:22
Рубрика: Экономика

Проверку права на льготный проезд предлагают максимально упростить

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 203(8554)
Россиянам, имеющим право на бесплатный и льготный проезд на железнодорожном транспорте, предлагается еще больше упростить процесс оформления проездных документов. Бумажные справки можно будет не возить с собой, перевозчики должны подтвердить право на бесплатный или льготный проезд, имея базы данных получателей социальных услуг.
Право на льготу может быть подтверждено в электронном документе с использованием лицевого счета пассажира. Фото: Александр Корольков/ РГ Право на льготу может быть подтверждено в электронном документе с использованием лицевого счета пассажира. Фото: Александр Корольков/ РГ
Право на льготу может быть подтверждено в электронном документе с использованием лицевого счета пассажира. Фото: Александр Корольков/ РГ

Так как технологии постоянно совершенствуются, то многие действующие приказы теряют актуальность. Для того чтобы закрепить существующие права граждан на льготный проезд, минтруд предлагает внести изменения в типовой контракт на оказание услуги по перевозке граждан - получателей социальной услуги железнодорожным транспортом пригородного сообщения.

Фото: РИА Новости
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По действующим сегодня нормам право на бесплатный проезд в электричках имеют федеральные льготники (к ним относятся участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, блокадники, чернобыльцы, инвалиды и дети-инвалиды и ряд других категорий). Они бесплатно могут передвигаться на природном железнодорожном транспорте в любом регионе страны. Право на льготу им подтверждает Пенсионный фонд России. Но в ряде регионов действуют свои льготы для определенных категорий граждан. Так, пенсионеры, живущие в Москве и Подмосковье, тоже могут бесплатно ездить на электричках. Аналогичные нормы действуют и для жителей Санкт-Петербурга.

Если у человека нет при себе бумажной справки, выданной Пенсионным фондом, или социальной карты, которые введены для жителей столичного региона, то перевозчик не сможет отказать человеку в выдаче бесплатного билета. "Право на льготу может быть подтверждено в электронном документе с использованием страхового номера индивидуального лицевого счета пассажира", - поясняет адвокат Андрей Касаткин. По сути перевозчики сами должны заботиться о получении информации о льготниках от операторов соответствующих баз данных. Документы на льготный поезд можно будет оформлять с помощью мобильного приложения или официального сайта владельца инфраструктуры, мобильного приложения или официального сайта перевозчика.

"Таким образом, упрощается сама процедура проверки документов, предоставляющих право на льготный проезд. В современной ситуации, на фоне всеобщей цифровизации, граждане получают возможность не брать бумажные оригиналы документов, а проверяющим - сразу сверять документы по базам данных компании-перевозчика", - добавил юрист.

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