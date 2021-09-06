Проверку права на льготный проезд предлагают максимально упростить

Россиянам, имеющим право на бесплатный и льготный проезд на железнодорожном транспорте, предлагается еще больше упростить процесс оформления проездных документов. Бумажные справки можно будет не возить с собой, перевозчики должны подтвердить право на бесплатный или льготный проезд, имея базы данных получателей социальных услуг.

Так как технологии постоянно совершенствуются, то многие действующие приказы теряют актуальность. Для того чтобы закрепить существующие права граждан на льготный проезд, минтруд предлагает внести изменения в типовой контракт на оказание услуги по перевозке граждан - получателей социальной услуги железнодорожным транспортом пригородного сообщения.

По действующим сегодня нормам право на бесплатный проезд в электричках имеют федеральные льготники (к ним относятся участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, блокадники, чернобыльцы, инвалиды и дети-инвалиды и ряд других категорий). Они бесплатно могут передвигаться на природном железнодорожном транспорте в любом регионе страны. Право на льготу им подтверждает Пенсионный фонд России. Но в ряде регионов действуют свои льготы для определенных категорий граждан. Так, пенсионеры, живущие в Москве и Подмосковье, тоже могут бесплатно ездить на электричках. Аналогичные нормы действуют и для жителей Санкт-Петербурга.

Если у человека нет при себе бумажной справки, выданной Пенсионным фондом, или социальной карты, которые введены для жителей столичного региона, то перевозчик не сможет отказать человеку в выдаче бесплатного билета. "Право на льготу может быть подтверждено в электронном документе с использованием страхового номера индивидуального лицевого счета пассажира", - поясняет адвокат Андрей Касаткин. По сути перевозчики сами должны заботиться о получении информации о льготниках от операторов соответствующих баз данных. Документы на льготный поезд можно будет оформлять с помощью мобильного приложения или официального сайта владельца инфраструктуры, мобильного приложения или официального сайта перевозчика.

"Таким образом, упрощается сама процедура проверки документов, предоставляющих право на льготный проезд. В современной ситуации, на фоне всеобщей цифровизации, граждане получают возможность не брать бумажные оригиналы документов, а проверяющим - сразу сверять документы по базам данных компании-перевозчика", - добавил юрист.