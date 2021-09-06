Расширена функциональность портала "Госуслуги"

Пользователям портала "Госуслуги" больше не придется заполнять онлайн-заявления вручную и искать бумажные документы. Благодаря новым возможностям сайта это произойдет автоматически, сообщается на официальном сайте Правительства России.

При оформлении заявлений на получение той или иной услуги система портала сможет запрашивать данные в органах власти и самостоятельно заносить их в нужные поля. Такой запрос будет направляться исключительно в момент заполнения заявления, а после его отправки полученные данные не будут храниться на портале "Госуслуг".

Например, при подаче заявления на регистрацию через интернет по месту жительства портал может сделать запрос в Росреестр и подтвердить возможность прописки заявителя и его семьи в указанном жилом помещении. Кроме того, при подаче заявления на субсидии и выплаты сайт "Госуслуги" сможет в онлайн-режиме проверить наличие свидетельств ЗАГСа у заявителя и предварительно заполнить документ полученными данными.