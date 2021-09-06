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06.09.2021 11:35
Рубрика: Власть

1,5 миллиона москвичей подали заявку на участие в электронном голосовании

Текст: Александр Мелешенко

Для участия в электронном голосовании с 17 по 19 сентября зарегистрировались 1,5 миллиона москвичей - это около 20 процентов избирателей столицы. Об этом сообщает официальный сайт столичной мэрии.

ЦИК проведет тренировку онлайн-голосования

"Горожане могут подать заявку на участие в онлайн-выборах до 23:59 13 сентября. Для этого нужно быть совершеннолетним зарегистрированным в Москве гражданином России с активным избирательным правом, также потребуется полная учетная запись на mos.ru", - сказано в сообщении.

Напомним, с 17 по 19 сентября москвичи будут выбирать депутатов Госдумы, также в двух одномандатных округах определятся члены городского парламента, а в Щукине выберут депутатов муниципального собрания района.

Примет участие в электронном голосовании и мэр столицы Сергей Собянин. "В противоположность бумажному бюллетеню дистанционное электронное голосование - способ относительно новый. Но при этом более быстрый, удобный и надежный. Нужно просто сделать два-три клика, не выходя из дома. К тому же в условиях не закончившейся пандемии COVID-19 электронное голосование является наиболее безопасным способом реализовать свое право на участие в формировании органов власти", - объяснил мэр свое решение на персональном сайте.

Среди участников дистанционного голосования разыграют различные призы. В частности, будут разыграны 10 тысяч, 25 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч призовых баллов в рамках акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов". Баллы можно будет потратить в магазинах и ресторанах, при этом один балл равен одному рублю. Подробности можно посмотреть на сайте ag-vmeste.ru/4.

А все детали непосредственно об онлайн-выборах можно узнать на сайте mos.ru/city/projects/deg2021/.

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