600 тысяч жителей Подмосковья могут оформить "Пушкинскую карту"

В федеральный проект "Пушкинская карта" вошли 47 учреждений культуры Московской области. Среди них - областная филармония, Губернский драматический театр, областной государственный театр "Русский балет", музей-заповедник имени Чайковского в Клину, усадьбы "Мураново" и "Мелихово", музейный комплекс "Новый Иерусалим". Об этом сообщила министр культуры региона Елена Харламова.

Напомним, проект "Пушкинская карта" стартовал в стране с 1 сентября. Он рассчитан на молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Им предлагается оформить карту номиналом 3 тысячи рублей. Эти деньги можно потратить на культурную программу - поход в театры и музеи, на выставки или концерты. Карта оформляется с помощью мобильного приложения "Госуслуги.Культура", доступного как в App Store, так и в Google Play. Она виртуальная, но при желании можно получить и привычный пластик, обратившись в отделениях Почта Банка с паспортом или СНИЛСом.

"Этот проект очень важен для молодежи. Родители старшеклассников, например, в этот период больше сосредоточены на дополнительном образовании детей, на поисках репетиторов. Им не до музеев и денег на это в семьях обычно жалеют", - говорит Харламова. А на карте лежат свободные "музейные" деньги. И посещать культурные учреждения можно не только в Подмосковье. Полный список партнеров проекта "Пушкинская карта" размещен на портале "Культура.РФ", в нем почти 800 учреждений.

В области уже есть первые покупки по картам - билеты на "Дядю Ваню"

Как отмечает Елена Харламова, в области оформить карту могут порядка 600 тысяч человек. "И есть уже первые покупки. В основном наша молодежь покупает билеты в театры, причем именно на классические произведения, такие как "Дядя Ваня" или "Вишневый сад", - утверждает она.

"Пушкинская карта" будет действовать до конца 2021 года. Впрочем, в новом году карту можно выпустить заново и лежать на ней будут уже не три, а пять тысяч рублей. А еще сейчас можно купить билет на мероприятие, которое состоятся уже в 2022 году, и ждать для этого перевыпуска карты не нужно.