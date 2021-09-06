Беспилотные такси появятся в Москве, Сочи и Татарстане

Беспилотные такси могут появиться в ряде регионов уже до конца 2021 года. Минэкономразвития опубликовало для общественного обсуждения проект нормативного документа, регулирующего новую услугу.

Как поясняли "РГ" в минтрансе, запустить беспилотные автомобили в порядке эксперимента в ближайшее время планируется в Москве, в том числе в инновационном центре Сколково, в Санкт-Петербурге и Иннополисе в Татарстане. По документу минэкономразвития беспилотные такси выйдут на дороги в ряде районов Москвы, в Иннополисе, а также в Сочи (вокруг центра "Сириус"). Поездки организует компания "Яндекс" через свое приложение. На таких машинах будет размещен информационный знак в виде белого треугольника с черной буквой А - то есть "автономное управление". Внутри салона не будет водителя, но разместятся телефоны техподдержки. Предполагается, что таких машин появится восемь в Иннополисе и по десять в Москве в этом году и в следующем. Но это примерные цифры, поскольку все будет зависеть от спроса. На цифру "тысяча беспилотников в три года" в компании "Яндекс" предлагают пока не ориентироваться - это верхний предел, который поставил себе минэкономразвития.

Проект делится на три этапа. Сначала за авто наблюдают разработчики, а оператор ведет мониторинг. Потом за машиной в дороге смотрит один оператор, а на последнем этапе - он следит за несколькими. Один этап от другого отделяет не менее 100 часов безаварийной работы. На каждый беспилотник оформят ОСАГО, будет страховка за причинение вреда пассажиру. Страховая сумма - 10 млн рублей на каждую машину. Все, что больше, оплачивает виновник ДТП.

Беспилотные такси будут возить пассажиров в российских городах к 2035 году или даже раньше

Эксперимент с беспилотными авто проводился в России с 2018 года. В интервью "РГ" замминистра транспорта Кирилл Богданов рассказывал, что минтранс также планирует запустить тестирование беспилотных автомобилей в ряде районов Москвы, Санкт-Петербурга с несколькими компаниями, которые предоставляют услуги такси. Тестирование будет проходить в рамках экспериментальных правовых режимов. А сейчас беспилотные такси уже ездят в Сколково и Иннополисе. Для массового внедрения беспилотников нужно сформировать законодательство. Массово беспилотные такси будут ездить по улицам российских городов к 2035 году, а может быть, и раньше, сказал Богданов.

Важно преодолеть психологический барьер, заметил он. Для этого на первом этапе в минтрансе рассчитывают предоставлять пассажиру выбор - ехать с водителем или без. На беспилотном такси можно будет проехать со скидкой в 10%. Такой подход упростит переход к беспилотникам, и Россия сможет оказаться в числе лидеров на этом рынке.