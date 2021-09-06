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06.09.2021 09:07
Рубрика: Экономика

Цифровой сервис ускорил принятие решений о тактике лечения ковидных больных

Текст: Любовь Проценко
Сервис "Ньюс2", интегрированный в единую цифровую платформу здравоохранения, помогает московским врачам выявлять риски ухудшения состояния пациента и точнее планировать тактику его лечения.
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

С момента запуска системы в стационарах и резервных госпиталях для пациентов с COVID-19 медики воспользовались ей более 2,8 миллиона раз, что позволило сократить время на оценку состояния пациентов и повысить эффективность принятия врачебных решений. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"За время борьбы с новой коронавирусной инфекцией мы накопили по-настоящему уникальный опыт в принятии и оперативном внедрении управленческих решений, организации эффективной медицинской помощи, использовании самых передовых цифровых технологий. С самого начала пандемии было принципиально важно обеспечить врачей сервисами, которые облегчат принятие решений, сократят время постановки диагноза, помогут спрогнозировать риски ухудшения состояния больных. В лечении пациентов с коронавирусной инфекцией важно отслеживать состояние в динамике. С этой целью в резервных госпиталях и стационарах, где проходят лечение пациенты с COVID-19, мы внедрили цифровой сервис "Ньюс2". Он позволяет не только оценить действенность проводимого лечения, но и превентивно принять меры в тех случаях, когда болезнь начинает прогрессировать. "Ньюс2" оказался крайне востребованным - с его помощью было получено 2,8 миллиона интегральных оценок состояния пациента. При этом важно, что финальное решение о тактике лечения всегда принимает врач, а цифровой сервис только ему помогает".

Система основана на международном методе оценки риска ухудшения состояния пациента по шкале NEWS2. Она давно зарекомендовала себя и была оцифрована для удобства медработников и возможности ее максимально широкого использования.

Для работы с системой сотрудники используют планшеты со специализированным программным обеспечением. С их помощью медработник считывает QR-код с идентификационного браслета пациента в резервном госпитале или с идентификационного листа в стационаре и заносит в систему текущие показатели состояния больного: частоту сердечных сокращений, уровень насыщения крови кислородом, артериальное давление, температуру тела, частоту дыхания. Интерпретация результатов производится по сумме набранных баллов, которые и формируют интегральную оценку - группу риска, в которой находится пациент на текущий момент, при этом система также подсвечивает ее нужным цветом. В случае ухудшения показателей врач принимает решение либо о необходимости изменения тактики лечения, либо о дополнительных обследованиях, либо о переводе пациента на койку интенсивной терапии.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Благодаря интеграции сервиса "Ньюс2" с Единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС), результаты оценки риска состояния пациента попадают в его электронную медицинскую карту стационарного больного. Поэтому все протоколы и результаты проводимых осмотров и наблюдений всегда доступны врачам в информационной системе, что позволяет им ознакомиться с состоянием пациента как на текущий момент времени, так и в динамике.

Внедрение подобных решений стало возможным благодаря единой цифровой платформе здравоохранения, которая разработана столичным комплексом социального развития и Департаментом информационных технологий. Платформа предоставляет различные сервисы для врачей и пациентов, упрощая их взаимодействие и повышая качество исследований и лечения.

В регионах Экономика Отрасли Фарминдустрия Digital Технологии Филиалы РГ Столица ЦФО Москва COVID-19. Мы справимся!

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