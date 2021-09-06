Движение поездов московского метро восстановлено после задымления

Движение на юго-западном участке Сокольнической линии восстановлено. Об этом сообщил Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Ранее сообщалось, что движения нет вечером в понедельник, 6 сентября, на Сокольнической линии метро Москвы от станции "Юго-Западной" до "Университета" из-за проверки состава поезда, в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

"Движение на юго-западном участке Сокольнической линии восстановлено. Станция "Проспект Вернадского" открыта для пассажиров", - говорится в сообщении.

По данным ТАСС, короткое замыкание в вагоне поезда на "красной" ветке стало причиной задымления на станции "Проспект Вернадского". Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных. По словам очевидцев, на станции "Юго-Западная" также чувствуется запах дыма и жженого пластика.