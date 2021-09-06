Боец Федор Емельяненко подал документы в воронежский вуз

Чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федор Емельяненко подал документы для приема на агрономический факультет Воронежского аграрного университета имени Петра Первого.

- Емельяненко подал документы на факультет агрономии, агрохимии и экологии, магистратура "Садоводство", на заочное отделение, - сообщили РИА Новости в приемной комиссии вуза.

Абитуриентам предстоит сдать несколько экзаменов, по их итогам в конце сентября произойдет зачисление.

Федору Емельяненко 44 года, он многократный чемпион мира в различных видах единоборств, заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо.