Глава Липецкой области стал участником Елецкого полумарафона

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов поучаствовал в праздничном полумарафоне, посвященном 875-летию старейшего в регионе города Ельца. На Красной площади, где находится стартовый городок елецкого полумарафона, он призвал ельчан и гостей города вести здоровый образ жизни.

- Радует, что много людей приехали пробежать Елецкий полумарафон, - отметил Игорь Артамонов. - Я рад, что такие спортивные события происходят в день города, причем бегут и дети, и взрослые. Это большая гордость пробежать по центру старейшего города. Вперед за здоровьем и спортивными достижениями!

После приветственного слова Игорь Артамонов сам вышел на старт вместе с остальными участниками полумарафона. Он пробежал дистанцию в 10,5 километра по историческому центру города и пришел к финишу с результатом 58 минут 53 секунды.

- Трасса интересная - с горками, - поделился Игорь Артамонов впечатлениями. - Подъем был и перед финишем. Маршрут непростой, но в целом, настроение очень позитивное. Много бегущих, все друг друга поддерживают, спортивная атмосфера заряжает.

Всего в полумарафоне приняли участие около 600 спортсменов из 16 регионов России и 68 населенных пунктов.