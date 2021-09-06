Глава Липецкой области стал участником Елецкого полумарафона

- Радует, что много людей приехали пробежать Елецкий полумарафон, - отметил Игорь Артамонов. - Я рад, что такие спортивные события происходят в день города, причем бегут и дети, и взрослые. Это большая гордость пробежать по центру старейшего города. Вперед за здоровьем и спортивными достижениями!
После приветственного слова Игорь Артамонов сам вышел на старт вместе с остальными участниками полумарафона. Он пробежал дистанцию в 10,5 километра по историческому центру города и пришел к финишу с результатом 58 минут 53 секунды.
- Трасса интересная - с горками, - поделился Игорь Артамонов впечатлениями. - Подъем был и перед финишем. Маршрут непростой, но в целом, настроение очень позитивное. Много бегущих, все друг друга поддерживают, спортивная атмосфера заряжает.
Всего в полумарафоне приняли участие около 600 спортсменов из 16 регионов России и 68 населенных пунктов.