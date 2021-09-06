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06.09.2021 13:30
Рубрика: Происшествия

Ярославцы отсудили 230 тысяч рублей за оторванный диваном ноготь

Текст: Элина Труханова
Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Суд в Ярославле взыскал с компании, торгующей мебелью, 230 тысяч рублей за травму, нанесенную мужчине при раскладывании дивана.

Фото: iStock
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В Ярославском областном суде рассказали, что диван супружеская пара купила в июне 2020 года. За мебель люди заплатили чуть больше 112 тысяч рублей. Раскладывали диван редко, только во время приезда гостей. В последние новогодние праздники необходимость в этом как раз возникла. Однако во время трансформации дивана глава семьи почувствовал удар по большому пальцу левой ноги и резкую боль.

- Из пальца началось обильное кровотечение, ноготь был практически оторван. Пострадавший обратился в больницу, где установили, что фаланга пальца сломана, - пояснила официальный представитель облсуда Ольга Козлова.

Покупатели обратились с претензией к продавцу, потребовали забрать диван и вернуть уплаченные за него деньги, а также возместить пострадавшему утраченный заработок и выплатить компенсацию морального вреда. Компания не исполнила их требования, поэтому люди обратились в суд.

Представители продавца пытались доказать, что потребители сами виноваты в случившемся, поскольку нарушили правила безопасной эксплуатации дивана: возле мебели лежал ковер, мешавший, по мнению ответчика, нормальной трансформации изделия. Кроме того, стоять впритык к дивану при его раскладывании нельзя.

Однако проведенная товароведческая экспертиза установила, что диван имел производственный дефект, препятствовавший безопасному процессу трансформации. В частности, переднее нижнее ребро царги изделия по всей длине оказалось острым, не скругленным, не затупленным вопреки требованиям по механической безопасности мебели.

В итоге Кировский районный суд Ярославля взыскал в пользу покупателей стоимость дивана, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф, расходы на оплату услуг эксперта, почтовые расходы, утраченный пострадавшим мужчиной заработок - всего 230 тысяч рублей.

По словам Ольги Козловой, истцы не согласились с размером взысканной судом неустойки и компенсации морального вреда и обжаловали решение в Ярославский областной суд. Однако апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Яроблсуда решение оставлено без изменения.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область

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