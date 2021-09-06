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06.09.2021 09:22
Рубрика: Экономика

Инвесторы вложили в экономику Москвы 1,4 трлн рублей за полгода

Текст: Ирина Огилько

Инвестиции в основной капитал в столице увеличились. Рост за шесть месяцев превысил 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,4 трлн рублей. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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Как сообщает Ефимов, во втором квартале этого года инвестиции в столице увеличились на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 852,9 млрд рублей. А за полгода объем частных вложений в основной капитал в Москве достиг 1,4 трлн рублей, что превышает прошлогодние показатели на 20,9%. "В городе созданы оптимальные условия для развития бизнеса, и, несмотря на пандемию и ее последствия, московские компании продолжают вкладывать средства в экономику и развитие столицы, - рассказа Ефимов. - Сегодня на столицу приходится около 18% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России".

Он отметил, что за последние 10 лет объем инвестиций в основной капитал в Москве увеличился в сопоставимых ценах в 2,7 раза.

Больше всего средств компании вкладывали в машины и оборудование: на этот сегмент пришлось 39,4% всего объема инвестиций. На возведение объектов недвижимости и благоустройство земель пришлось 30,9% вложений, на создание объектов интеллектуальной собственности - 14,2%, на строительство жилья - 13,4%.

Напомним, что помогает стимулировать развитие столичных предприятий Адресная инвестиционная программа развития Москвы. Ее объем на 2021-2023 гг. составляет 1,9 трлн рублей. Эти бюджетные средства город направляет на реализацию приоритетных проектов в транспорте, соцсфере, благоустройстве. На каждый рубль, вложенный столицей, приходится более 3 рублей частных инвестиций.

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Также популярностью пользуются и другие меры поддержки, например, промышленные компании могут получить специальные статусы и снизить налоговую нагрузку - такими льготами сегодня пользуются уже 126 компаний. Промышленные компании могут также оформить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль.

Как отметила директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева, разработка новых мер поддержки ведется постоянно. Так, в прошлом году в столице начала действовать программа стимулирования создания мест приложения труда: девелоперы теперь могут получить льготы, если одновременно с жильем строят за пределами ТТК коммерческие и социальные объекты. Город уже заключил шесть соглашений, четыре из них - в этом году. В эти шесть проектов инвесторы вложат в совокупности 27,6 млрд рублей.

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