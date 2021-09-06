Микрорайону "Тайфун" исполнилось 47 лет

В новом реконструированном сквере на Грабцевском шоссе отпраздновали День микрорайона "Тайфун". Жителей порадовали разнообразной развлекательной программой для всех возрастов: прошли музыкальные выступления творческих коллективов города, конкурсы для детей и родителей, мастер-классы.
Фото: Д. Арбатский
Поздравили жителей микрорайона с праздником глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, городской голова Дмитрий Денисов, уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга Коробова и депутат городской думы Светлана Мартынова.
"Микрорайон становится краше, комфортабельнее, удобнее. Это отличная тенденция нашего города. Желаю всем здоровья, успехов, благополучия. Поздравляю с Днем микрорайона "Тайфун"!", - обратился к собравшимся Юрий Моисеев
В завершение праздника самых активных жителей микрорайона наградили почетными грамотами, подарками и нагрудными знаками "650 лет Калуге". Ознаменовался день рождения микрорайона традиционной праздничной дискотекой и фейерверком.