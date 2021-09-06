Микрорайону "Тайфун" исполнилось 47 лет

В новом реконструированном сквере на Грабцевском шоссе отпраздновали День микрорайона "Тайфун". Жителей порадовали разнообразной развлекательной программой для всех возрастов: прошли музыкальные выступления творческих коллективов города, конкурсы для детей и родителей, мастер-классы.

Фото: Д. Арбатский