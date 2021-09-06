В Туле начался 21-й Международный кинофестиваль комедии "Улыбнись, Россия!"

В Туле начали усиленно смеяться над собой и другими: Международный кинофестиваль комедии "Улыбнись, Россия!" проходит здесь в 21-й раз.

Правда, не совсем в привычное время для него - с 5 по 11 сентября (а раньше проходил в конце октября). Но это неудивительно: фестивальная карта сильно изменилась во всем мире.

Президент фестиваля - народная артистка РФ, лауреат премии Правительства России, кинорежиссер Алла Сурикова, - как обычно, собрала настоящих мастеров комедии.

Фестиваль богат историей. Жаль, что многие уходят, но даже от появления на большом экране на церемонии открытия любимых звезд, которые заставляли нас смеяться, пусть иногда сквозь слезы, светлело на душе. Юрий Никулин, Олег Табаков, Владимир Зельдин, Григорий Горин, Людмила Гурченко, Александр Абдулов, Валентин Гафт, Евгений Леонов, Фаина Раневская, Андрей Миронов, Георгий Данелия и другие незримо присутствовали среди своих друзей и почитателей. Многие из прибывших в Тулу были хорошо с ними знакомы. А это вице-президенты фестиваля - народный артист РСФСР Всеволод Шиловский, заслуженный работник культуры РФ Александр Голутва, народный артист РФ, лауреат Госпремии России Леонид Ярмольник, известный артист эстрады, юморист и пародист Игорь Христенко. А также лауреаты первых наград фестиваля.

Приз "За вклад в чувство юмора страны" получил Леонид Якубович. Он прибыл в Тулу эффектно - на голубом вертолете, которым сам и управлял, как настоящий волшебник. Затем Леонид Аркадьевич вручил собравшимся 500 эскимо. Можно быть уверенным: такое появление артиста и телеведущего запомнится на долгие годы.

Владимир Познер получил Приз "За все хорошее". Владимир Владимирович отметил, выступая, что настоящий смех всегда появляется через боль и трагедию, но помогает достойно их перенести.

Его поддержал в этом Александр Панкратов-Черный. Получая награду "За вклад в комедию", он сказал о том, что если человек ничего не пережил, то вряд ли у него получится и писать, и снимать по-настоящему смешно. Артист рассказал, что ему сейчас присылают сценарии комедий, где непонятно, в каком месте смеяться и над чем.

В целом открытие фестиваля получилось торжественным и нарядным, но в значительной степени философским. Потому что юмор в наши дни сильно изменился. А в стране, где существуют такие богатые традиции и комедии и сатиры, грех их не продолжить. К счастью, есть те, кто хранит память и традиции и умеет рассмешить людей без пошлости и заурядности.

Такова, например, актриса Анна Уколова - лауреат еще одного приза "За вклад в комедию". И Елизавета Боярская, которая получила такую же награду, но на дистанции, потому что не смогла приехать в Тулу из-за съемок. Елизавета прислала видеообращение. А Уколова, получая награду, пошутила, что, хотя тема открытия фестиваля в этом году "Космос", она считает, что звездной болезнью не болеет. Что по большому счету правда: актриса очень проста в общении.

Также приз "За вклад в комедию" получил Вилле Хаапсало, "самый русский финн", как его тут назвали. На открытие фестиваля актер не сумел приехать, но надеется добраться на закрытие, где ему вручат награду.

Появление на сцене Аллы Суриковой было не менее эффектным, чем прилет Якубовича. Поддержав тему космоса, Алла Ильинична вышла к гостям и участникам фестиваля в... скафандре. И зал во главе с ведущими церемонии Ольгой Кабо и Дмитрием Губерниевым долго ей аплодировал.

Стоит подчеркнуть, что в этом году фестиваль "Улыбнись, Россия!" обрел статус международного: теперь у него единая программа и международное жюри, возглавляет которое писатель, драматург и сценарист, заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор ВГИКа Аркадий Инин. Заместитель председателя, председатель отборочной комиссии фестиваля Александр Голутва. Члены жюри: Даниэла Стоянович (Сербия), Андрей Курейчик (Беларусь), Игорь Христенко (Россия), Полина Шлихт (Германия).

В конкурсе фестиваля российские и зарубежные комедии последних двух лет. Показы проходят на площадках Тулы и Тульской области с представлением фильмов их создателями и актерами. По традиции зрители голосуют за лучшие комедию и комедийный сериал. Показывают и лучшие анимационные и короткометражные ленты последних лет.

В Тульской Филармонии имени И.А.Михайловского уже сегодня состоится вечер-посвящение Михаилу Жванецкому "Всегда неподалеку. Ваш Жванецкий". В нем примут участие Юрий Стоянов, Владимир Познер, Олег Сташкевич, Юрий Норштейн, Кира Прошутинская, Юрий Рост, Леонид Ярмольник, Борис Львович и автор этих строк как директор московского отделения Всемирного клуба одесситов. Будет присутствовать и семья Михаила Михайловича - жена Наталья Жванецкая и сын Дмитрий.

На следующий день на той же площадке состоится творческий музыкально-поэтический вечер Вероники Долиной "Как Ваша Светлость поживает?" и Юлия Кима "Белеет мой парус". Обещают, что на него приедет и известный бард Сергей Никитин.

Творческий вечер "На троих - Стихи. Рассказы. Экран" познакомит с многогранным творчеством Аллы Суриковой, ее дочери Киры Суриковой и внука Николая Сурикова-Мурашева. Режиссер и её дочь давно пишут и с успехом печатаются, теперь к ним присоединился и внук Николай.

В один из дней фестиваля пройдет встреча "Чокнутые" справляют юбилей!". Фильму Аллы Суриковой 30 лет, однако он и сегодня смотрится современно. В вечере примут участие актеры Леонид Ярмольник, Ольга Кабо, Сергей Степанченко, Михаил Филиппов, Анатолий Калмыков и Олег Корытин.

На фестивале пройдут также творческие встречи:

- с народным артистом РСФСР Сергеем Никоненко - "Здравствуй, племя младое, незнакомое!";

- с народным артистом РСФСР, руководителем мастерской ВГИКа Всеволодом Шиловским - "Две Жизни";

- с поэтом и киноактером Владимиром Вишневским - "Ноу-Хаус от Вишневского: Практикум по оптимизации общения";

- с заслуженным артистом РФ, актером и педагогом ВГИКа Владимиром Ерёминым - "Дар речи. Теория и Практика";

- со сценаристом, режиссером юмористического журнала "Ералаш" Мариной Сулеймановой - "Ералаш от А до Я";

- с актрисой и певицей Ириной Шведовой - "Сделай шаг на сцену";

- с режиссером и писателем Ольгой Обуховой "ВКСР - кузница талантов".

В Новомосковске Тульской области состоится моноспектакль артиста эстрады Игоря Христенко "Артист, который может всё".

Круглый стол "Комедии всех стран - объединяйтесь!" проведет модератор, известный теле- и радиоведущий, педагог и киножурналист Давид Шнейдеров. Другой круглый стол - женщин-предпринимателей под девизом "Улыбка женщины - путь к успеху" - пройдет с участием "Союза женских сил", Клуба женщин-предпринимателей Тульской области.

Фестиваль проводится при поддержке и Министерства культуры РФ, Министерства культуры Тульской области, Правительства Тульской области и Администрации Тулы. Девизом фестиваля стали слова великого русского писателя Льва Толстого: "Смех - это человеколюбие".