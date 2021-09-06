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Рубрика: Власть

Наталья Сергунина: В День города на ВДНХ пройдут юношеские соревнования по беспилотной авиации

Текст: Любовь Проценко

В павильоне № 55 на ВДНХ 11 сентября пройдет первый чемпионат по беспилотной авиации "Авиароботех - старт". В нем примут участие 16 команд - 90 студентов колледжей и вузов, а также учеников детских технопарков. Тех, кто лучше всего пройдет испытания, в апреле 2022 года пригласят на всероссийские соревнования. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. Она рассказала порталу mos.ru.

Наталья Сергунина заявила о развитии проектов городской аэромобильности

"Беспилотная авиация - это перспективное направление во всем мире. Для него нужны квалифицированные кадры. Москва предлагает программы обучения буквально со школьной скамьи. В детских технопарках города есть программа "Беспилотные летательные аппараты". Затем развиваться как специалист можно в колледжах, вузах, на других площадках. Предстоящий чемпионат - отличная возможность для ребят протестировать свои навыки", - сказала она.

Первый этап соревнований называется "Фастфлайт", командам предстоит собрать и подготовить к полету дрон из набора комплектующих. Завершится этап управляемым полетом: с помощью беспилотника участникам нужно будет перевезти груз на эластичной подвеске по нескольким точкам. На втором этапе - "Рой" участники настроят программное обеспечение для группы беспилотников. Восемь аппаратов в полете должны будут выстроиться в многомерные геометрические фигуры.

Посетить соревнования может каждый - для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке. Открытие чемпионата запланировано на 11:00. Интерактивные площадки начнут работу с 11:30. Зрителей регистрируют по 100 человек на каждый временной интервал: 11:00-12:45, 13:30-14:45, 15:00-16:15, 16:30-17:30. Наблюдать за соревнованиями можно будет и онлайн.

Гости чемпионата смогут сфотографироваться у настоящей кабины самолета. Также им предложат совершить "полет" на тренажере-симуляторе. На интерактивных площадках пройдут мастер-классы по авиамоделированию, где научат строить самолет-планер. В занятиях смогут участвовать посетители от шести лет. Завершится день зрелищным шоу дронов.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу dpir-press@mos.ru.

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