Необходимости во включении отопления в Москве пока нет

В ближайшие 14 дней в Москве не будет такой погоды, которая потребовала бы включения отопления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

Он напомнил, что батареи включают, когда среднесуточная температура держится ниже 8 градусов в течение пяти дней. Сегодня и завтра в столичном регионе еще холодно, но со среды температура начнет повышаться.

"Если говорить о второй половине недели - четверге, пятнице, субботе - температура будет выше нормы", - отметил Варакин. Он заявил, что среднесуточная температура ниже 8 градусов в Москве и области не установится еще как минимум 14 дней.