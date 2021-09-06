Новости

В Петербурге запретили 30 сайтов по продаже сертификатов о вакцинации 17:12
Первым компонентом вакцины привились более 46 млн россиян 17:09
Актер Михаил Ефремов перенес отек Квинке в белгородской колонии 17:07
ФИФА выступила с заявлением по матчу Бразилия - Аргентина 17:03
От коронавируса умер легендарный советский джазмен Яков Хан 16:38
Полет модели Су-75 показали на видео 16:35
Пилот "Мерседеса" Боттас подписал контракт с "Альфа Ромео" 16:26
Когда iPhone 13 сможет работать по спутниковой связи 16:17
Петербуржец получил три года колонии-поселения за нападение на бойца ОМОН 16:15
Братья Руссо отказались работать с Marvel из-за иска Йоханссон 16:05
В МВД предупредили, что лишиться средств можно, зайдя на "зеркальный" сайт банка 15:47
Необходимости во включении отопления в Москве пока нет 15:46
На выборах в Госдуму досрочно проголосовали почти 30 тысяч россиян 15:44
Nord Stream 2 AG сообщила об укладке последней трубы "Северного потока-2" 15:41
Голикова предупредила о хаосе, которым грозит отмена МРОТ 15:27
Сенатор предложил проанализировать ситуацию с двойниками на выборах 15:03
Боец Федор Емельяненко подал документы в воронежский вуз 15:00
Бывший футболист сборной Франции умер после 39 лет комы 14:59
Российские школьники разработали заряжающуюся куртку для полярников 14:48
Путин примет участие в саммите БРИКС 9 сентября 14:43
Володин назвал разрушительным предвыборный популизм 14:23
Таиланд планирует пускать вакцинированных туристов без карантина 14:13
Мишустин: Работодателям нужно перестать использовать бумажные документы 14:11
МИД РФ: Пострадавших среди находящихся в Гвинее россиян нет 13:58
МИД РФ призвал мятежников освободить президента Гвинейской республики 13:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
17 премьер недели по ТВ и в Сети с 6 по 12 сентября
17 премьер недели по ТВ и в Сети с 6 по 12 сентября
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
06.09.2021 15:46
Рубрика: Общество

Необходимости во включении отопления в Москве пока нет

Текст: Ирина Рыбникова

В ближайшие 14 дней в Москве не будет такой погоды, которая потребовала бы включения отопления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Москвичи могут пополнить "Тройку" по-новому

Он напомнил, что батареи включают, когда среднесуточная температура держится ниже 8 градусов в течение пяти дней. Сегодня и завтра в столичном регионе еще холодно, но со среды температура начнет повышаться.

"Если говорить о второй половине недели - четверге, пятнице, субботе - температура будет выше нормы", - отметил Варакин. Он заявил, что среднесуточная температура ниже 8 градусов в Москве и области не установится еще как минимум 14 дней.

В регионах Общество Ежедневник Погода Экономика ЖКХ Правительство Минприроды Росгидромет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин примет участие в саммите БРИКС 9 сентября
Лавров: "Северный поток-2" заработает через несколько дней
Шойгу рассказал о промышленных центрах рядом с новыми городами в Сибири
МИД РФ призвал мятежников освободить президента Гвинейской республики
Решение по делу о крушении Boeing под Донецком вынесут до конца 2022 года
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Вопрос читателям: Как пандемия сказалась на питании белорусов и россиян