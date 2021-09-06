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06.09.2021 09:22
Рубрика: Общество

Опрос: Большинство москвичей не хотят переноса столицы

Текст: Ирина Огилько

7 из 10 москвичей против переноса столицы. Такой результат получен в ходе опроса москвичей по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Напомним, что недавно глава ВЭБа Игорь Шувалов рассказал, что, если когда-нибудь Москва лишится столичного статуса, ее экономика от этого не пострадает. Портал решил провести опрос на эту тему.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. экономически активных жителей Москвы.

69% москвичей против переноса столицы в другой город. "Нужно не столько столицу переносить, сколько создать города-экономические центры"; "Работы людям не останется, крупные и стабильные работодатели при переносе столицы уедут", - объясняют респонденты. Лишь каждый пятый москвич хотел бы, чтобы столицу России перенесли в другой город (19%). "Пусть в Москве станет тише и спокойнее от огромного скопления автомобилей и людей"; "Бюрократический аппарат перераспределить по малонаселенным провинциям"; "Необходимо перенести столицу в другой город, поскольку ресурсы в Москве истощены, перенаселенность, хамство только ужесточилось, а чем дальше от Москвы, тем люди проще и человечнее", - аргументируют жители столицы.

Мужчины вдвое чаще женщин выступали за перенос столицы из Москвы в другой город: 27% против 12%. Чем старше респонденты, тем чаще идея переноса столицы находит среди них отклик (13% среди молодежи до 24 лет и 21% среди граждан старше 45-ти).

В то время пока москвичи выступают против переноса столицы в другой город, жители Омска, Красноярска и Новосибирска чаще остальных выражают готовность нести статус главного города страны.

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