Суд разрешил дачникам не оплачивать необоснованные счета от руководства поселка

Первый кассационный суд общей юрисдикции сделал принципиальное разъяснение: жители дачных поселков не обязаны оплачивать необоснованные счета.

За инфраструктуру дачного поселка, в том числе и за фонари, надо платить, только если это все работает. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Нельзя заставить садовода платить за фонари на улицах поселка, которые не горели, видеокамеры, которые не работали. И тем более - нельзя присылать счет за ворота и охрану, выставленные начальством поселка самовольно.

В качестве примера суд привел спор в одном из дачных поселков Подмосковья. Тамошняя жительница пошла на принцип и отказалась платить за общее электричество, мол, прежде докажите, что ток в сетях реально сожгли, и сожгли не зря. Тогда администрация пошла в суд.

"Дачное некоммерческое партнерство обратилось с иском к В., в котором просило взыскать в качестве неосновательного обогащения задолженность по оплате электроэнергии индивидуального и общего потребления, указав, что собственники земельного участка не несут расходы по электроснабжению и комплексному обслуживанию объектов инфраструктуры ДНП", - рассказывают в кассационном суде.

В ответ В. пояснила, что нет никаких доказательств оказания истцом услуг по комплексному обслуживанию территории дачного партнерства. Также женщина указала "на произвольное, без какого-либо экономического обоснования, установление истцом стоимости оказанных услуг, отсутствие введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры".

Иными словами, жительницу поселка заставляли платить не пойми за что по тарифам, взятым с потолка. Не сказать, чтобы это была какая-то уникальная ситуация. С таким столкнуться может каждый дачник. Вопрос, как себя вести в такой ситуации. Кто такой простой житель, согласно закону: тварь платящая или право имеет?

Теперь мы знаем ответ: сначала администрация должна объясниться. Утром расчеты, вечером деньги. Вечером расчеты - утром деньги. Только таков порядок действий, когда у жителя возникли сомнения.

"Отсутствие доказательств оказания дачным некоммерческим партнерством услуг по комплексному обслуживанию территории и наличия введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры, произвольное установление платы стоимости предоставленных услуг, без какого-либо экономического обоснования, не обязывает собственников автоматически оплачивать такие услуги", - подчеркнул Первый кассационный суд.

В случае, если член товарищества не согласен с выставленными счетами, почетный адвокат России Никита Филиппов рекомендует ему запросить у председателя товарищества сведения о порядке расчета задолженности по коммунальным платежам.

"Если товарищество отказывается предоставить такие сведения или член товарищества не согласен с расчетными документами, считаем правильным приостановить оплату коммунальных услуг, письменно уведомив об этом товарищество, и параллельно обратиться в прокуратуру и суд за защитой своих прав, - говорит он. - Однако необходимо понимать, что безосновательный отказ от уплаты коммунальной задолженности может повлечь для члена товарищества неблагоприятные финансовые последствия".

Адвокат уточняет, что Первый кассационный суд общей юрисдикции в двух обзорах судебной практики разобрал несколько казусов, связанных с необходимостью оплаты выставленных товариществом счетов.

"Кассационный суд отметил, что коммунальные услуги подлежат оплате членом товарищества, если они были реально оказаны товариществом или ресурсоснабжающей организацией и плата за пользование такими услугами носит финансово-экономическое обоснование, - рассказывает Никита Филиппов. - Это означает, что товарищество обязано предоставить по требованию своего члена необходимые сведения и документы, подтверждающие объем и период оказанных услуг, смету и акты выполненных работ, порядок установления платы за их пользование. Бремя доказывания реальности оказанных услуг возлагается на товарищество".

В другом обобщении судебной практики Первого кассационного суда разъяснено, что члены товарищества не вправе в отсутствие решения общего собрания ограничивать права других товарищей в пользовании их земельными участками, а также взимать плату за содержание самовольно установленной инфраструктуры (например, установление ворот, ограждений, возведение траншей, канализации).

Если член садового товарищества не согласен с выставленными счетами, ему обязаны предоставить все расчетные документы

"Возведение на землях общего пользования металлических автоматических ворот в отсутствие решения общего собрания членов СПК ограничивает беспрепятственный доступ на территорию общего пользования садоводческого товарищества иным членам общества, в том числе к своему земельному участку", - указал кассационный суд.

В том деле иск подала жительница садоводческого поселка в Наро-Фоминском городском округе Московской области.

"Перед въездом к ее земельному участку возведены металлические автоматические ворота без соответствующего разрешения, которые ограничивают беспрепятственный доступ к принадлежащему ей земельному участку и на территорию общего пользования", - говорится в материалах дела.

Женщина не просто не должна платить за выросшие по чьей-то прихоти ворота, она вправе требовать их сноса. Тем более что и председатель правления поселка подтвердил: протоколов заседания правления СПК по установке данных ворот не имеется. Их самовольно поставил сосед женщины. И тем явно вышел за рамки своих соседских прав.

"Правообладатели земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, вправе использовать земельные участки общего назначения в границах такой территории для прохода и проезда к своим земельным участкам свободно и без взимания платы. Никто не вправе ограничивать доступ правообладателей земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, к таким земельным участкам", - сказано в обзоре.

"Важность представленных решений заключается в том, что на уровне правоприменительной практики устраняются пробелы в толковании действующего законодательства, исследуются случаи противоправного поведения со стороны недобросовестного руководства товарищества и его членов, уклоняющихся от исполнения взятых на себя обязательств", - полагает адвокат.