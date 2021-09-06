В Ельце заложили символический камень на месте строительства ФОКа

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина и глава Липецкой области Игорь Артамонов в Ельце заложили символический камень на месте строительства крупнейшего в регионе физкультурно-оздоровительного комплекса.

Перед этим прославленная спортсменка побывала на тренировке юных гимнастов в детской спортивной школе №1. Здесь занимаются около 80 детей, но условия не соответствуют современным требованиям. Старинное здание, маленький зал, слабая материально-техническая база. В подобных условиях занимаются и воспитанники других спортивных секций. Залы разбросаны по городу, у многих спортсменов вообще нет своих помещений.

Теперь эта проблема будет решена. В Ельце построят крупнейший в области физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью более 6,5 тысячи квадратных метров и стоимостью 640 миллионов рублей.

- Спортивная история Ельца великолепна, но базу города надо улучшать, - констатировал Игорь Артамонов. - Мы приняли решение построить этот комплекс, который откроет новые возможности для борцов, гимнастов, футболистов и представителей других видов спорта. Липецкая область получила грант за эффективное управление субъектом. К 460 миллионам рублей мы добавили областные средства и направили все на строительство комплекса, который так нужен жителям. Елец выйдет на другой спортивный уровень, в настоящее время таких объектов в области нет.

- Мне очень приятно участвовать в таком торжественном моменте закладки камня на месте строительства даже не дворца, а храма спорта. Я уверена, что здесь будут заниматься люди, которые продолжат победные спортивные традиции вашего города, а у вас много чемпионов, и дополнят олимпийский небосклон новыми именами, - сказала Светлана Хоркина.

Крупнейший в Липецкой области спортивный комплекс будет построен в Ельце в ближайшие два года. Здесь возведут сразу несколько многофункциональных помещений для спорта и активного отдыха. В новом ФОКе сделают игровой зал для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом, теннисом с большим количеством зрительных мест. В трехэтажное здание переедут не только воспитанники детской спортивной школы №1, здесь расположат залы гиревого спорта, тяжелой атлетики и единоборств.