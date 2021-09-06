В Ясной Поляне завершился фестиваль "Толстой"

В музее-усадьбе "Ясная Поляна" завершился Пятый международный театральный фестиваль "Толстой". Классическая драма и балет, спектакль-променад и представление сайт-специфик, радиоспектакль и читка документальной пьесы. От классики до современного искусства, и практически все в естественных декорациях усадьбы, где все говорит о Толстом. Какие-то постановки навеяны этим удивительным местом, другие были поставлены специально для фестиваля. Три дня в толстовской усадьбе, пожалуй, перешагнули за рамки традиционного театрального фестиваля, - это и попытка осмысления творчества Льва Толстого через призму современности, и открытие каждым участником, а зритель здесь - полноправный творец новых штрихов в его творчестве.

- Сейчас такое время, когда сложно что-либо прогнозировать. Поэтому мы счастливы, что фестиваль все же состоялся. Волновались до последнего дня! Задействовано много людей, приложено много усилий. И сегодня для меня важнее всего, чтобы встреча театрального искусства и зрителя все же произошла, и чтобы обе стороны остались довольны общением, - заметил, открывая фестиваль, советник президента Российской Федерации Владимир Толстой.

В приветствии министра культуры РФ, которое зачитал Толстой, Ольга Любимова подчеркнула, что "творчество любимого писателя, ознаменовавшее новый этап в современной литературе, не теряет актуальности в нынешние дни". "Сюжеты его произведений по-прежнему волнуют сердца людей и вдохновляют многих режиссеров и драматургов. Спектакли, созданные с использованием современных художественных и технических решений, дарят совершенно незабываемые впечатления и по-новому представляют Толстого той эпохи", - говорится в послании.

В каждый из трех фестивальных дней гости начинали съезжаться в Ясную Поляну с утра, несмотря на прохладную погоду. Многие приезжали семьями, чтобы провести здесь весь день, благо работал фуд-корт с напитками и едой. За три дня гости могли посмотреть 15 постановок ведущих театров из 10 регионов страны. На всех спектаклях был аншлаг, билеты раскупили за несколько часов после объявления о старте продаж.

Один из художественных проектов, созданный специально к этому фестивалю, - проект "театра post" "Война и мир" своими шагами". Это "прогулка по роману" длиной, эквивалентной длине первого издания романа, если бы все печатные строки составляли одну линию. Это шестикилометровый маршрут по яснополянским тропам, редко посещаемым туристами, но которые были хорошо известны самому Льву Толстому и его окружению. В реперных точках - щиты с текстом. К примеру, березовая роща, за ней тот самый дуб… Впечатление, будто сама усадьба читает вам "Войну и мир". "Это большой текст, с которым мы сталкиваемся со школы и всю жизнь. За сколько часов можно его прочитать, а за сколько шагов пройти? Мы решили переложить массив текста на шаги, и связать с простыми физическими чувствами, той же усталостью", - рассказала "РГ" директор "театра post", продюсер проекта Ксения Волкова. Практичные учителя еще на маршруте начали прикидывать, как бы привезти сюда учеников: "Так они точно прочитают роман", заметила женщина, представившаяся классным руководителем. По словам Ксении, возможность оставить проект в усадьбе сейчас обсуждается с руководством музея.

В помещении теплицы, куда, как поделились студентки ТГУ, зашли погреться, да так и остались, открыв для себя такой жанр, как радиоспектакль. Транслировался документально-публицистический проект радио "Культура" по одноименной книге Павла Басинского. Это тоже спецпроект к фестивалю.

Ближе к вечеру в день открытия на малой сцене - спектакль "Чайка", привезенный тверским театром в постановке британского режиссера Вероники Вигг. "Далее акцент будет смещен в сторону того, чтобы спектакли создавались специально для фестиваля и потом игрались на различных сценах страны. Конечно, Толстой останется центральной фигурой, но вокруг него есть целая плеяда его замечательных современников. Чехов, Горький, Тургенев, Современный авторы, которые пишут в традиции Толстого, тоже заслуживают право быть на этих сценах", - пояснила вектор дальнейшего развития фестиваля директор музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерина Толстая.

Еще один спецпроект фестиваля - спектакль "Сила Слова" Елены Ненашевой и театральной компании "Июльансамбль", проходивший буквально в цехах старейшего российского радиозавода. Действо перемещалось из актового зала, где зрители были на сцене, а актеры - в зале, в настоящий сборочный цех: рабочий день закончен, монтажницы ушли, и цех превратился в сцену. Современные технологии как бы восстанавливали голос из прошлого, толстовские тексты читали актеры и … киборги. Технологии демонстрировали, как звук меняет слово: пять разных микрофонов и пять разных голосов. Плюс световые инсталляции и танец за стеклом на тему впечатлений от произведений Толстого, и шахматная партия со светящейся сферой. Что первично: звук или слово, может ли существовать слово без звука, насколько важен звук, чтобы слово услышали?

- В спектакле "Сила слова" мы деконструируем пространство завода, погружая зрителей в историческое пространство актового зала, а затем направляя в современные лаборатории. В основе спектакля соединение природы звука и природы слова, именно это соединение становится темой нашего исследования, - рассказала режиссер Елена Ненашева.

Но все же официально открывал фестиваль балет-сюита TOLSTOY в исполнении пермского театра "Балет Евгения Панфилова", объединивший несколько произведений Толстого. Как рассказала Екатерина Толстая, балет был задуман в Ясной Поляне народным артистом СССР Владимиром Васильевым, и показан в год 190-летия Толстого. По мнению, Владимира Васильева (его письмо фестивалю зачитала Екатерина Толстая), это было первое такое обращение современной хореографии к творчеству Льва Николаевича. "Во всяком случае, это лишнее подтверждение, что творения мастера будут еще долго волновать и вдохновлять все новые поколения", - написал мастер. Балет настолько захватил зрителей, что даже вдруг хлынувший проливной дождь не заставил их даже на миг оторваться от сцены.

Зато на заключительный спектакль, которым стал "Русский роман" в постановке Московского академического театра им. Вл. Маяковского, погода повлиять уже никак не могла - он проходил на сцене Тульского театра драмы. Примечательно, что завершением театрального фестиваля, состоявшегося в год 100-летия музея-усадьбы "Ясная Поляна" стал рассказ о хозяйке усадьбы Софье Андреевне Толстой, роль которой исполнила народная артистка России Евгения Симонова.

На основных сценах фестиваля в Ясной Поляне были показаны спектакли "Жизнь и смерть Ивана Ильича" (Театр-фестиваль "Балтийский дом", Санкт-Петербург), "История одного преступления" (Театр на Спасской, Киров), "Чайка" (Тверской театр юного зрителя), "Алексей Каренин" (Русский драматический театр Удмуртии, Ижевск).