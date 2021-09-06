В Москве задержали мужчину, укравшего 30 млн рублей у вкладчиков

Мошенника, решившего не особо заморачиваться над преступной схемой по отбору средств, задержали в Москве оперативники уголовного розыска.

"Руководитель компании подозревается в хищении денежных средств граждан. С помощью рекламы в интернете он предлагал заключить договоры займа и вложить денежные средства под высокие проценты. Желающие обращались в офис компании, расположенный на Верхней Радищевской улице, где менеджеры рассказывали им о различных программах с соответствующими процентными ставками", - рассказали в пресс-центре МВД России.

В итоге многие вкладчики, купившись на обещанные высокие проценты, заключали договоры с физическим лицом - тем самым руководителем компании. "Однако впоследствии потерпевшие не только не получали обещанные проценты, но и не могли вернуть свои деньги. По предварительным данным, пострадали более ста граждан. Общий материальный ущерб превысил 30 миллионов рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ "мошенничество в особо крупном размере". Все дела объединены в единое производство.

Лжебизнесмен задержан и помещен в СИЗО.