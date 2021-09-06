В Москве запустят сервис для продления QR-кодов вакцинированным

QR-коды вакцинированных от COVID-19 москвичей будут действовать не 6 месяцев, а один год, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции.
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Для того, чтобы жители столицы смогли без проблем продлить имеющиеся у них коды, будет запущен специальный сервис. Он заработает уже через неделю и будет автоматически генерировать QR-коды сразу же после прививки однокомпонентной вакциной или первой дозы двухкомпонентной.