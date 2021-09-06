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06.09.2021 12:15
Рубрика: Власть

Володин: Будущее городов - за скоростным трамваем

Текст: Татьяна Замахина
Скоростной трамвайный транспорт необходимо развивать в больших городах - именно за ним будущее. Однако для этого требуются законодательные решения. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

Спикер посетил цеха Тверского механического завода электротранспорта и обсудил с губернатором области Игорем Руденей развитие городского электротранспорта. По оценке Володина, модернизация в этой сфере позволит найти решение многих проблем - в сферах занятости, экологии, развития инфраструктуры и повышения качества жизни горожан.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Председатель ГД констатировал, что сейчас идет сокращение и трамвайных путей, и маршрутов, и количества пассажиров (за 15 лет оно уменьшилось почти в 4,5 раза). "Это плохо, потому что если только исчезнут трамвайные маршруты, мы потом их не сможем восстановить", - считает спикер.

Он выразил уверенность, что "именно за скоростным трамваем будущее в больших мегаполисах, городах, где нет метро". Володин напомнил, что "уходить под землю", то есть строить метро, намного дороже. "Надо строить скоростной трамвай, скоростные линии, а для этого действительно нужны инвестиции", - резюмировал спикер.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже поставил соответствующую задачу, и сейчас необходимо сформировать законодательную базу для развития городского электрического транспорта - прежде всего трамвая. Кроме того, нужно наладить импортозамещение.

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