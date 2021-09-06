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06.09.2021 20:32
Рубрика: Общество

Санитарный вертолет появится в Еврейской автономной области

Текст: Дина Непомнящая (Биробиджан)
Российская газета - Федеральный выпуск № 203(8554)
Собственная санитарная авиация впервые появится в Еврейской автономной области. Вертолет для экстренной доставки тяжелобольных пациентов будет базироваться в Биробиджане.

Соглашение об этом заключили во время Восточного экономического форума глава региона Ростислав Гольдштейн и гендиректор АО "Национальная служба санитарной авиации" Александр Мацук. Оно предусматривает не только эвакуацию людей, но и развитие инфраструктуры, подготовку персонала.

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Раньше для эвакуации тяжелобольных приходилось отправлять борт Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС. Только за этот год сделано девять вылетов. Чаще помощь требуется младенцам. Так и в последний раз вертолет Ми-8 привез врачей из Хабаровского перинатального центра в село Амурзет Октябрьского района, чтобы помочь новорожденному ребенку.

Для доставки пациентов из сел в областной центр вертолет, конечно, никто не вызывал. Хотя порой больного лучше не везти автотранспортом. "Собственная санитарная авиация - это очень важный шаг в развитии здравоохранения региона. Теперь мы сможем максимально быстро доставлять больных из отдаленных районов области в Биробиджан. И при необходимости в медицинские центры Дальнего Востока", - подчеркнул губернатор Ростислав Гольдштейн.

Первым санитарным вертолетом в регионе станет привычный для медицины катастроф Ми-8. Но позже его собираются заменить на более современную модель в новой комплектации.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО Биробиджан

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