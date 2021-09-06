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Рубрика: Происшествия

В Приморье задержали преступников, охотившихся на тигров

Текст: Анна Бондаренко

Сотрудники ФСБ по Приморскому краю вместе с представителями Центра "Амурский тигр" задержали преступную группу, которая несколько лет незаконно охотилась на тигров и продавала их части иностранцам, сообщает пресс-служба Центра.

Двух жителей Лазовского района задержали во время попытки сбыта дериватов тигра. Изъятые объекты животного мира передали на экспертизу в Центр "Амурский тигр".

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Отмечается, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ". Наказание по этой статье предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы со штрафом до двух миллионов рублей. Ведется следствие.

Справка "РГ"

Амурский тигр, который обитает на Дальнем Востоке, занесен в международную Красную книгу. Сейчас на Дальнем Востоке обитает около 600 особей. Дериваты тигров ценятся в традиционной китайской медицине.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Амурский тигр

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