В Приморье задержали преступников, охотившихся на тигров

Сотрудники ФСБ по Приморскому краю вместе с представителями Центра "Амурский тигр" задержали преступную группу, которая несколько лет незаконно охотилась на тигров и продавала их части иностранцам, сообщает пресс-служба Центра.

Двух жителей Лазовского района задержали во время попытки сбыта дериватов тигра. Изъятые объекты животного мира передали на экспертизу в Центр "Амурский тигр".

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ". Наказание по этой статье предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы со штрафом до двух миллионов рублей. Ведется следствие.

Справка "РГ"

Амурский тигр, который обитает на Дальнем Востоке, занесен в международную Красную книгу. Сейчас на Дальнем Востоке обитает около 600 особей. Дериваты тигров ценятся в традиционной китайской медицине.