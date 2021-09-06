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06.09.2021 10:27
Рубрика: Общество

В приморском заповеднике медведь разгромил четыре гостевых домика

Текст: Ольга Коваль

В Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье объявился медведь-"вандал". От лап бурого хищника пострадали сразу четыре гостевых домика, расположенных в окрестностях реки Таежной, сообщает пресс-служба резервата.

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На видео, которое снял инспектор Александр Андросов, запечатлена избушка с выбитыми окнами и дверью. Внутри домика царит беспорядок: по полу разбросаны утварь, обрывки бумаги, в углу - сломанный умывальник.

"Пришел, умылся, пропотел, полежал и выбил окно. Хотя бы печку не тронул", - комментирует увиденное мужчина.

По словам специалистов, подобный "вандализм" дикие животные демонстрируют нечасто.

"Следы от зубов тупые, скорее всего, это старый медведь. Вообще, такое поведение для животных не типично, они все-таки сторонятся людей и человеческого запаха, учитывая, что корма сейчас в лесу предостаточно", - пояснила научный сотрудник Светлана Бондарчук.

Специалисты вспоминают, что десять лет назад в заповеднике был похожий случай. Бурому хищнику настолько приглянулась избушка в районе реки Колумбе, что он частенько забирался туда, пока не было людей.

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