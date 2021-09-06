Фестиваль мусульманского кино в Казани открылся фильмом о Чингизе Айтматове

Международный фестиваль мусульманского кино в Казани открылся документальным фильмом Григория Нахапетова "Чингиз Айтматов - дни и века" о выдающемся киргизском, советском писателе.

В конкурсную программу фестиваля мусульманского кино вошли 50 фильмов из 45 стран. Кинофестиваль проходит под лозунгом "Через диалог культур - к культуре диалога". В 2021 году его программу составили 50 картин в пяти номинациях - игровые полнометражные фильмы, игровые короткометражные фильмы, документальные полнометражные фильмы, короткометражные документальные фильмы и национальный конкурс.

На фестивале будут представлены параллельные программы "Ислам в России", "Тюркский мир", "Казанские премьеры", "Транзит - Москва - Казань". В отдельную программу выделены фильмы из Афганистана.

Как сообщает официальный сайт кинофестиваля, мусульманский кинофорум в Казани посетит популярный турецкий актёр Али Бурак Джейлан, известный российским зрителям по турецким сериалам "Черная любовь" и "Воскресший Эртугрул". С актером пройдет творческая встреча.

Справка "РГ"

Казанский международный фестиваль мусульманского кино основан в 2005 году по инициативе Совета муфтиев России. Бессменным президентом фестиваля является председатель ДУМ РФ муфтий Равиль Гайнутдин.