Грузовик насмерть сбил трех толкавших по трассе машину нижегородцев

На автодороге Москва - Уфа грузовой автомобиль Iveco врезался в автомобиль ВАЗ 2115, который буксировали трое нижегородцев. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Нижегородской области.

По предварительным данным, ДТП произошло около 23.45 на 393 километре автодороги Москва - Уфа. Грузовик двигался по крайней правой полосе и наехал на легковой автомобиль, который перемещали без включенных габаритных огней, а на людях, толкавших его, не было светоотражающих жилетов.

Мужчины 1955, 1993, 1983 годов рождения скончались от травм. 16-летний пассажир, находившийся за рулем буксируемого автомобиля, госпитализирован. Следователями ОВД и сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства произошедшего.