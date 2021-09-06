Лауреатами "Глобальной энергии" стали два россиянина и нанотехнолог И Цуй из США

В понедельник на церемонии в Казани объявили имена двух лауреатов премии "Глобальная энергия" 2021 года. Ими стали ученый-исследователь в области управляемого фотосинтеза Сулейман Аллахвердиев из России и материаловед, нанотехнолог и предприниматель И Цуй из США.

Имя еще одного лауреата - академика РАН по отделению химии и наук о материалах Зинфера Исмагилова - было обнародовано накануне на пленарной сессии Восточного экономического форума с участием президентов России, Казахстана и Монголии, председателя КНР и премьер-министров Индии и Таиланда.

Академик Исмагилов стал победителем в номинации "Традиционная энергетика" - за фундаментальный вклад в химию углеродных материалов, гетерогенный катализ и борьбу с изменением климата. Сейчас он возглавляет в Сибирском отделении РАН Институт углехимии и химического материаловедения. А параллельно руководит крупными международными проектами, в том числе под эгидой Евросоюза, Нидерландского фонда содействия науке, Японского фонда развития энергетики и промышленности. Участник и координатор более 15 интеграционных проектов Сибирского отделения РАН и совместных проектов с академиями наук стран СНГ.

Сулейман Аллахвердиев удостоен премии за выдающийся вклад в развитие альтернативной энергетики, научные достижения в области проектирования систем искусственного фотосинтеза (номинация - "Нетрадиционная энергетика"). Как отмечается в комментариях, Аллахвердиев обосновал энергетические и кинетические схемы переноса электрона при фотосинтезе. Он доказал, что в фотосинтезе происходит окисление воды и выделение кислорода с участием четырех атомов марганца, тем самым внеся ценный вклад в мировую биологическую науку.

Результаты его исследований включены во все учебники в области фотосинтеза. В последние 25 лет Аллахвердиев занимался развитием новой дисциплины, исследуя системы искусственного фотосинтеза с целью получения молекулярного водорода в качестве альтернативного источника энергии. Сулейман Аллахвердиев - завлабораторией управляемого фотобиосинтеза Института физиологии растений РАН и главный научный сотрудник Института фундаментальных проблем биологии РАН (Пущино, Московская область).

Ученый и талантливый предприниматель из США с китайскими корнями И Цуй признан лауреатом "Глобальной энергии" в номинации "Новые способы получения энергии". Так отмечен его вклад в разработку, синтез и характеристику наноматериалов для энергетики и окружающей среды. Профессор И Цуй - директор Института энергетики Precourt и содиректор проекта StorageX Initiative. Степень бакалавра химии он получил в 1998 году в Научно-техническом университете Китая, а в 2002 году - докторскую степень по химии в Гарварде. Был научным сотрудником Института фундаментальных научных исследований в Калифорнийском университете в Беркли. Чтобы вывести на рынок энергетические и экологические технологии, разработанные его лабораторией, основал пять новых компаний. Сейчас И Цуй управляет большой исследовательской группой Стэнфордского университета.

Председатель международного комитета премии "Глобальная энергия", нобелевский лауреат Рае Квон Чунг, комментируя объявленные результаты, отметил, что таким выбором дан четкий сигнал: научные и технологические новации как в традиционной, так и нетрадиционной энергетике могут привести к чистой энергетике будущего. Глава международного комитета высоко оценил "работу по увеличению числа участвующих стран, проделанную командой ассоциации "Глобальная энергия" во главе с Сергеем Брилевым". По словам Рае Квон Чунг, это позволило привлечь более сотни новых кандидатов.

Церемония объявления имен лауреатов состоялась в этом году в Казанской ратуше. В торжественном мероприятии приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, а также члены международного комитета по присуждению премии Марта Бониферт из Венгрии и Дмитрий Бессарабов из ЮАР.

Церемония награждения лауреатов состоится в рамках Российской энергетической недели, которая пройдет в Москве с 13 по 15 октября. А новый номинационный цикл премии начнется 1 декабря 2021 года.