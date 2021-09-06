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06.09.2021 11:37

На Саратовском НПЗ чествовали заслуженных работников предприятия

К профессиональному празднику заслуги работников Саратовского НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс ПАО "НК "Роснефть") отметили почетными грамотами Министерства энергетики РФ.
Фото: пресс-служба Саратовского НПЗ Фото: пресс-служба Саратовского НПЗ
Фото: пресс-служба Саратовского НПЗ

В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности сотрудники предприятия получили отраслевые, корпоративные, региональные и профсоюзные награды.

В честь профессионального праздника шесть работников предприятия награждены почетными грамотами Министерства энергетики РФ, десять - почетными грамотами НК "Роснефть", одиннадцати заводчанам объявлена благодарность Нефтегазстройпрофсоюза России и Межрегиональной профсоюзной организации ПАО "НК "Роснефть".

Ольга Алексеевна Голубева, техник по учету производства № 4 ПАО "Саратовский НПЗ" награждена почетной грамотой Министерства энергетики РФ.

-Очень приятно получить такую высокую награду, знать, что мой труд оценили, хотя, конечно, хорошо работать, ответственно относиться к делу, которое ты выбрал, стараешься не ради поощрений, а для самоуважения, профессиональной и личной реализации, - отметила Ольга Голубева.

Руководители Саратовского НПЗ также поздравили с профессиональным праздником и ветеранов предприятия, внесших значительный вклад в развитие завода, и передали им подарочные наборы.

-Спасибо руководству завода и профсоюзной организации за то, что не забываете о ветеранах, постоянно нам помогаете. Поздравляю всех с профессиональным праздником, а молодому поколению желаю успехов в работе и любить завод так же, как любили его мы, - поделилась ветеран завода Галина Владимировна Антонова.

Накануне праздника на проходных предприятия звучала торжественная музыка, создававшая праздничную атмосферу. Молодые специалисты завода поздравляли коллег с Днем нефтяника и вручали им сладкие подарки с пожеланиями хорошего настроения. Также все работники предприятия получили подарки с корпоративной символикой.

Все торжественные мероприятия на предприятии проводились с соблюдением необходимых мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Пресс-релиз подготовлен пресс-службой Саратовского НПЗ

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