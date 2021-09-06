В Казани стартовал фестиваль мусульманского кино

В столице Татарстана открылся XVII Казанский международный фестиваль мусульманского кино. На суд жюри представили 50 работ из 40 стран. Кинофорум остается верен своим принципам - здесь не представляют картины в каких-то жестких религиозных рамках. Зрителям показывают картины о столкновении и взаимопроникновении разных культур, о сложности и многообразии исламского мира. География участников широчайшая: Франция, Китай, Турция, Иран, Япония, Израиль, Пакистан, Малайзия, Катар, Бангладеш и Алжир и, конечно, страны бывшего СССР.

Как рассказала член отборочной комиссии, научный сотрудник ВГИКа Нина Кочеляева, в этом году в документальном конкурсе решили отказаться от военной тематики, хотя именно в этой номинации всегда представлено много фильмов, снятых в горячих точках планеты. Мир и так содрогается от пандемии и конфликтов. "Мы решили сместить фокус и придать более позитивное настроение фестивалю, выйти в мирное преобразующее начало", - пояснила киноэксперт.

Впервые фильмом - открытием фестиваля стала документальная лента "Дни и века Чингиза Айтматова". Великий писатель задолго до политиков взялся выстраивать мост между Востоком и Западом. У этого фильма долгая предыстория. Режиссер Григорий Нахапетов познакомился с Чингизом Айтматовым в 2006 году. Договорился, что снимет о нем картину. Изначально замысел у автора был такой - сравнить писателя с Чингисханом и Тамерланом. Оба пытались создать огромные империи, которые в итоге обратились в прах. А человеку с пером удалось завоевать сердца людей по всему миру. Однако Чингиз Айтматов попросил сделать акцент на Иссыкульских форумах, которые он проводил с 1986 года.

После внезапной кончины писателя режиссер на несколько лет приостановил съемки, но затем все же решил завершить работу. Картина рассказывает о малоизвестных фактах из биографии писателя. Немногие знают, что он наполовину татарин. Еще до революции его дед, купец Хамза Абдувалиев, в поисках лучшей жизни отправился из Казанской губернии по великому шелковому пути в Китай, но осел на территории нынешнего Кыргзыстана. Здесь и родилась мать Чингиза Айтматова - Нагима.

В фильме своими воспоминаниями делятся Михаил Швыдкой, Михаил Горбачев, Минтимер Шаймиев. Так случилось, что экс-президент Татарстана был одним из последних, кто видел писателя живым. В год своего 80-летия Чингиз Торекулович решил впервые посетить историческую родину матери. Обратиться к истокам. Он прибыл в Казань и договорился с Минтимером Шаймиевым на следующий день вместе поехать в деревню в Кукморском районе РТ. А вечером ему стало плохо. Сначала ему пытались помочь казанские врачи. Потом на санитарном самолете отправили его в Германию, где Айтматов и умер.

Фильмом - открытием фестиваля стала документальная лента "Дни и века Чингиза Айтматова". Великий писатель задолго до политиков взялся выстраивать мост между Востоком и Западом

Звучат в фильме не только драматические, но и забавные воспоминания. Например, как Чингиз Айтматов, возглавив жюри XXIV Московского кинофестиваля, решил, что гран-при должен получить итальянский фильм братьев Тавиани "Воскресение" по роману Толстого. И именно потому, что это экранизация любимого им писателя. Остальные члены жюри долго пытались переспорить Айтматова, но он задавил их своим авторитетом. "Так один классик наградил другого классика", - шутит очевидец тех событий кинопродюсер Ренат Давлетьяров.

Казанский кинофестиваль продлится до 10 сентября. Помимо конкурсных фильмов, зрителей ждет разнообразная параллельная программа. Это "Ислам в России", "Тюркский мир", "Казанские премьеры", "Транзит Москва - Казань".