В Самарской области - самый высокий темп роста инвестиций за 10 лет

В регионе наметилась позитивная динамика инвестиций в основной капитал. По итогам первого полугодия 2021 года рост в сопоставимых ценах составил 132,7% (125,8 миллиарда рублей), что выше чем по Приволжскому федеральному округу (104,3%) и в целом по стране (107,3%).

Формирование благоприятных условий для работы частных инвесторов - одна из ключевых задач, обозначенных губернатором Дмитрием Азаровым. Самарскую область выбирают российские и зарубежные компании, здесь создаются высокотехнологичные предприятия, успешно развиваются инвестиционные площадки, создаются новые рабочие места. Под контролем главы региона в Самарской области реализуется более 200 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 1,2 триллиона рублей. По итогам прошлого года было создано 10 тысяч новых рабочих мест, в текущем году областные власти планируют превысить этот показатель.

Важно отметить, что в Самарской области реализуется один из крупнейших проектов в стране - строительства моста через Волгу и дороги в обход Тольятти. Он предусматривает строительство автомобильной дороги общей протяженностью 99,73 километра, в том числе мостового перехода через Волгу - 3,75 километра. Концессионное соглашение между областным правительством и ХП "Концессионная компания "Обход Тольятти" заключено в 2019 году. Объект планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2023 года.

Сегодня это крупнейший проект, реализуемый на принципах государственно-частного партнерства. Он уже получил высокую оценку Организацией Объединенных Наций и победил в номинации "Лучший ГЧП-проект в сфере автомобильных дорог" национальной премии в сфере инфраструктуры "Росинфра".

"Опережающее экономическое развитие и те социальные решения, которые мы принимаем, не могут быть обеспечены без капитальных вложений, реализации масштабных инвестиционных проектов, ритмичной работы экономики", - отмечал в своем послании Дмитрий Азаров.

По целому ряду видов экономической деятельности, среди которых химическая промышленность, автомобилестроение, производство лекарств и медицинских изделий, транспортировка и хранение, сельское хозяйство, Самарской области удалось достичь и даже значительно превысить допандемийные значения показателей по привлечению инвестиций.

- Это демонстрирует инвестиционную активность действующих игроков рынка, которые вкладываются в обновление своего оборудования, наращивают объемы выпускаемой продукции, строят новые производственные мощности. Рост инвестиций в основной капитал говорит и о доверии новых инвесторов, выбирающих наш регион для запуска своих предприятий. Команда областного правительства во главе с Губернатором в ежедневном режиме работает над формированием комфортного делового и инвестиционного климата, и эти усилия приносят хорошие результаты, -рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В Самарской области для бизнеса созданы лучшие условия. Специальная структура - Агентство по привлечению инвестиций - оказывает инвесторам поддержку в режиме "одного окна" на всех стадиях реализации инвестпроектов. Особые усилия прикладываются для развития особых экономических зон. ОЭЗ "Тольятти" входит в число лучших инвестплощадок страны. Уже в этом году резиденты ОЭЗ смогут начать отгружать свою продукцию по железнодорожной ветке, которая сегодня возводится в рамках концессионного соглашения с РЖД. В ближайших планах областного правительства - старт освоения площадки под третью очередь особой экономической зоны. Уже в этом году начинается проектирование всей необходимой инфраструктуры.

Напомним, что в Национальном рейтинге состояния инвестиционного Самарский регион занял восьмую строчку. За последние четыре года область демонстрирует серьезное улучшение своих позиций в рейтинге, показывает одну из лучших динамик в стране. Если в 2017 году регион занимал только 65 место, то сегодня является одним из наиболее интересных регионов для частных инвесторов, предлагающих наилучшие условия для ведения бизнеса.