Волжский светотехнический завод "Луч" внедрит бережливое производство

На Волжском светотехническом заводе "Луч", который присоединился в конце весны к нацпроекту "Производительность труда", начались тренинги по внедрению инструментов бережливого производства от Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области. Благодаря чему здесь рассчитывают повысить выработку заготовительных и сборочных участков предприятия без дополнительных материальных затрат, используя только внутренние ресурсы.

На заводе изготавливают энергосберегающее осветительное оборудование: от торгово-офисного до уличного и паркового. В прошлом году благодаря льготному займу в 20 миллионов рублей под один процент годовых от Государственного фонда развития промышленности Самарской области (ФРП) на предприятии запустили еще и производство бактерицидных облучателей, так необходимых сегодня в условиях борьбы с короновирусом.

Их устанавливают в местах большого скопления людей - больницах, поликлиниках, школах. Сейчас поставки идут по всей стране. Сегодня на заводе уже разрабатывают новые модели рециркуляторов, в том числе бытовых, для салонов автомобилей и общественного транспорта. Предприятие постоянно наращивает мощности, участие в нацпроекте его руководство также рассматривает, как возможность расширения и роста производства.

- Надеемся, участие в нацпроекте позволит нам сделать оптимизацию производственной структуры и внутренней логистики для достижения максимального использования ресурсов предприятия. А также даст возможность развития завода с учетом полученных компетенций работников, - пояснил директор "Волжского светотехнического завода "Луч" Константин Лазарев.

На предприятии уже определились - оптимизировать будут поток по изготовлению светильников линейного света, которые в основном заказывают для ритейла - DIRECT STELL. Именно в его выпуске задействовано большинство производственных участков.

Эксперт Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Сергей Нуштин начал для заводчан серию тренингов по "Стандартизированной работе". После каждого продуктивного занятия от рабочей группы поступают уточняющие вопросы, идет обсуждение: сотрудники предприятия заинтересованы в оптимальной перестройке производственной системы.

По словам начальника технологического отдела "Волжского светотехнического завода "Луч" Али Тукшаитова, на предприятии и раньше "вычисляли" проблемы, но смотрели на временные потери не системно, а скорее укрупненно.

- А сейчас благодаря тренингу мы сможем оценить все нестыковки, замерить все временные потери. Я и раньше участвовал во многих тренингах, но настолько детализированной информации еще никогда не получал. К тому же сейчас на 70% для меня информация новая, она носит не обзорный, а практичный характер. Тренинг от РЦК также помог структурировать весь массив знаний по бережливому производству. Пришло понимание, как и что нужно делать. Для меня эта информация оказалась на 100% применимая. И не менее важно, что теперь я смогу донести до производственников, для чего нужна оптимизация процесса изготовления светильников, к чему это приведет, - пояснил Али Тукшаитов.

Также важно, добавил он, что реализовывать новые принципы, улучшать условия труда сотрудников на заводе будут в команде, ведь производство прежде всего держится на людях.

Тренинги продлятся, и от теории участники рабочей группы перейдут к практике. Но уже сейчас ясно, что на многих производственных линиях завода есть существенный потенциал для внедрения технологий бережливого производства. Которые помогут сократить запасы и повысить выработку заготовительных и сборочных участков предприятия.

К слову, предприятиям - участникам нацпроекта "Производительность труда" в Самарской области доступны сразу несколько вариантов поддержки. В их числе - инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, применение которого инициировал губернатор Дмитрий Азаров. Так предприятия смогут компенсировать некоторые затраты на модернизацию производства.

Еще один вариант помощи - льготный займ под 1% годовых из средств федерального или регионального фондов развития промышленности. Эти средства предприятия также могут направить на реализацию своих проектов по повышению производительности труда.