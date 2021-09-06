Новосибирский губернатор потребовал контроля всех этапов ремонта дорог

Новости

Минздрав предлагает увеличить выплаты врачам за выявление онкозаболеваний 09:40
Фестиваль мусульманского кино в Казани открылся фильмом о Чингизе Айтматове 08:55
Талибы заявили о захвате провинции Панджшер 08:44
Экс-глава OMV Райнер Зеле дал прогноз по ценам на нефть 08:38
В Италии обсуждают возможность введения обязательной вакцинации от COVID-19 08:23
Сборная Аргентины улетела из Бразилии после сорванного матча 08:17
Дерипаска: Ситуация в Гвинее может отразиться на рынке алюминия 07:54
Шойгу рассказал о промышленных центрах рядом с новыми городами в Сибири 07:53
На Дону возобновилось оказание плановой медицинской помощи 07:40
Синоптики: Москвичей ждет самый холодный день этой недели 07:03
Минобороны увеличит число резервистов на учениях "Запад-2021" 06:35
Юрист напомнил водителям о штрафе за езду без ходовых огней и ближнего света 05:23
Экономист Степанова предупредила о мировом финансовом кризисе 05:13
В Хабаровске открылась выставка рассекреченных военных документов 05:06
Роспотребнадзор запустит "горячую линию" по вопросам питания в школах 04:44
В Гвинее мятежники объявили о введении комендантского часа 03:58
Диетолог Золотарев рассказал о роли витаминов после COVID-19 03:10
В Турции ввели новые ограничения для непривитых от COVID-19 граждан 02:32
Захарова: Россия не является стороной Минских договоренностей 01:52
Экс-глава OMV: Строительство "Северного потока-2" завершится в ближайшие дни 01:19
Названы главные покупатели российских сладостей 01:00
Италия установила мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии 00:44
Количество случаев заражения COVID-19 в США превысило 40 миллионов 00:08
Фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец" возглавил прокат в РФ 00:06
Израиль возобновляет прием организованных групп туристов 05.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
06.09.2021 08:44
Рубрика: Власть

Новосибирский губернатор потребовал контроля всех этапов ремонта дорог

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проверил ход и качество дорожных работ в регионе. В рамках рабочей поездки в Краснозерский район он проинспектировал ремонт участка автодороги регионального значения Новосибирск-Кочки-Павлодар.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Губернатору продемонстрировали работу новой дорожной лаборатории и перспективные технологии в сфере контроля качества ремонта дорог. Теперь испытания и контроль качества будут проводить на этапе проектирования.

Фото: Татьяна Кравченко
В Новосибирской области ускорят модернизацию сельских амбулаторий

- У нас строгость контроля при приемке - высокая, строгость контроля гарантийных объектов - высокая, а дефектов выявляем много. Хочется уже, чтобы дефектов было поменьше. Необходимо обратить внимание на контроль в ходе самих ремонтных работ, начиная с соблюдения технологий на асфальтобетонных заводах, - подчеркнул Андрей Травников.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского, за восемь месяцев 2021 года 16 подрядных организаций были внесены в список неблагонадежных. Произошедший же в этом году переход на новый ГОСТ позволит увеличить срок эксплуатации дорожного полотна.

По данным участников совещания, существующие технологии не позволяют в полной мере оценить качество и объемы работ по причине их дискретности и большой трудоемкости. Помогают решить эту проблему передвижные дорожные лаборатории, способные оперативно получить информацию о геометрических параметрах автомобильной дороги на этапах строительных работ и в период их эксплуатации. Но данные технологии не способны контролировать объемы слоев дороги. Для этого нужны сплошные цифровые методы контроля.

Технологии оценки качества при помощи построения высокоточной цифровой модели местности (ВЦММ, цифровой двойник автодороги) развивает ТУАД. Наиболее перспективными методами построения ВЦММ считаются лазерное сканирование и съемка с беспилотных летательных аппаратов. ТУАД разработало план мероприятий по усилению контроля за качеством автомобильных дорог с использованием этих методов до 2024 года.

Реализация мероприятий, направленных на повышение качества дорожных работ - важное направление деятельности правительства Новосибирской области.

Справка "РГ"

В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2021 году отремонтирован участок автодороги Новосибирск-Кочки-Павлодар протяженностью 4,1 километра. Сумма контракта составила почти 60 миллионов рублей. Гарантийный срок верхнего слоя покрытия - четыре года.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

Главное сегодня

Шойгу рассказал о промышленных центрах рядом с новыми городами в Сибири
Минобороны увеличит число резервистов на учениях "Запад-2021"
Талибы заявили о захвате провинции Панджшер
Экс-глава OMV: Строительство "Северного потока-2" завершится в ближайшие дни
Роспотребнадзор запустит "горячую линию" по вопросам питания в школах
ЦИК представил систему защиты от двойного голосования
Суд приравнял к задержанию долгую беседу человека с полицией