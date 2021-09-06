Новосибирский губернатор потребовал контроля всех этапов ремонта дорог

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проверил ход и качество дорожных работ в регионе. В рамках рабочей поездки в Краснозерский район он проинспектировал ремонт участка автодороги регионального значения Новосибирск-Кочки-Павлодар.

Губернатору продемонстрировали работу новой дорожной лаборатории и перспективные технологии в сфере контроля качества ремонта дорог. Теперь испытания и контроль качества будут проводить на этапе проектирования.

- У нас строгость контроля при приемке - высокая, строгость контроля гарантийных объектов - высокая, а дефектов выявляем много. Хочется уже, чтобы дефектов было поменьше. Необходимо обратить внимание на контроль в ходе самих ремонтных работ, начиная с соблюдения технологий на асфальтобетонных заводах, - подчеркнул Андрей Травников.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского, за восемь месяцев 2021 года 16 подрядных организаций были внесены в список неблагонадежных. Произошедший же в этом году переход на новый ГОСТ позволит увеличить срок эксплуатации дорожного полотна.

По данным участников совещания, существующие технологии не позволяют в полной мере оценить качество и объемы работ по причине их дискретности и большой трудоемкости. Помогают решить эту проблему передвижные дорожные лаборатории, способные оперативно получить информацию о геометрических параметрах автомобильной дороги на этапах строительных работ и в период их эксплуатации. Но данные технологии не способны контролировать объемы слоев дороги. Для этого нужны сплошные цифровые методы контроля.

Технологии оценки качества при помощи построения высокоточной цифровой модели местности (ВЦММ, цифровой двойник автодороги) развивает ТУАД. Наиболее перспективными методами построения ВЦММ считаются лазерное сканирование и съемка с беспилотных летательных аппаратов. ТУАД разработало план мероприятий по усилению контроля за качеством автомобильных дорог с использованием этих методов до 2024 года.

Реализация мероприятий, направленных на повышение качества дорожных работ - важное направление деятельности правительства Новосибирской области.

Справка "РГ"

В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2021 году отремонтирован участок автодороги Новосибирск-Кочки-Павлодар протяженностью 4,1 километра. Сумма контракта составила почти 60 миллионов рублей. Гарантийный срок верхнего слоя покрытия - четыре года.