Томич перевел мошенникам 10 млн рублей, чтобы избавиться от кредитов

Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения у жителя Томской области 10 миллионов рублей.

Потерпевший рассказал, что полтора месяца назад ему позвонили с незнакомого номера и сообщили о попытке оформить кредит на его имя. Сразу же после этого с ним связался "сотрудник полиции" и рассказал об утечке персональных данных в личном кабинете мобильного банка. А затем томичу позвонил "сотрудник Центрального банка России" и объяснил, как защитить деньги от аферистов. Для этого ему следовало незамедлительно оформить кредитные договоры, а денежные средства перевести на "защищенные счета".

- Мошенник объяснил, что как только закончится "разбирательство" по данному делу и вычислят недобросовестных работников банков, все кредиты аннулируются, - сообщает УМВД России по Томской области.

В результате перепуганный томич оформил в нескольких банках кредиты на 10 миллионов рублей и перевел все деньги злоумышленникам.

Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ - "Мошенничество".