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06.09.2021 20:22
Рубрика: Общество

Ученые встали на защиту единственного в Сибири искусственного лесопарка

Текст: Никита Зайков ("Российская газета", Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 203(8554)
Одному из крупнейших в стране и единственному на территории Сибири искусственному лесопарку имени академика Синягина угрожают жилая застройка и местные жители, облюбовавшие уникальный объект для пикников. Специалисты Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий (СФНЦА) РАН передали в правительство Новосибирской области заключение экологической экспертизы. По их мнению, только придание парку статуса особо охраняемой природной территории позволит спасти это достояние.

Лесопарк вблизи рабочего поселка Краснообск, где расположены несколько научных сельскохозяйственных институтов, создавался в 70-е годы прошлого века в полном соответствии с проектом классического ландшафтного парка пейзажного типа. По словам и.о. директора СФНЦА РАН доктора биологических наук Кирилла Голохваста, это означает, что ученые тех лет в голом поле высадили лес по особым правилам парковой культуры. Они выдержали определенную композицию, выделив отдельные зоны, чтобы показать многообразие и богатство сибирской природы в одном месте.

Фото: Татьяна Кравченко
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- Этот парк должен был стать экскурсионной площадкой и местом отдыха для людей, которые ценят природу, - подчеркивает Кирилл Голохваст. - Но сегодня он нуждается в защите. Во-первых, местные, а иногда и неместные жители приезжают туда и палят костры, оставляют после себя мусор. А во-вторых, угрозой стало жилищное строительство. Землю отдают под коттеджи, от лесопарка уже "откусили" немало участков, дома влезли на его территорию. Нужно предотвратить дальнейшую застройку в пределах этой зоны, иначе мы можем потерять уникальный природный объект. Там уже уничтожены некоторые растения, в том числе краснокнижные. Сейчас на территории лесопарка имени Синягина пока еще обитают свыше двухсот видов растений и большое количество позвоночных и беспозвоночных животных.

Как поясняет и.о. заместителя директора СФНЦА РАН по научно-организационной работе доктор биологических наук Юрий Манаков, ученые намерены добиться получения для парка статуса ООПТ регионального значения. В отличие от заповедников, где действует очень строгий режим охраны и запрещена любая хозяйственная деятельность, в этом случае должно быть проведено зонирование: какая-то часть парка подпадет под более строгую охрану, а какая-то будет использоваться в рекреационных или туристических целях.

Теперь в региональном минприроды должны рассмотреть заявку и материалы, собранные специалистами. В случае одобрения документов они поступят на согласование в федеральное правительство, после прохождения которого могут быть подписаны губернатором. Только тогда уникальный парк получит особый статус.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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