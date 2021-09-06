Ученые встали на защиту единственного в Сибири искусственного лесопарка

Лесопарк вблизи рабочего поселка Краснообск, где расположены несколько научных сельскохозяйственных институтов, создавался в 70-е годы прошлого века в полном соответствии с проектом классического ландшафтного парка пейзажного типа. По словам и.о. директора СФНЦА РАН доктора биологических наук Кирилла Голохваста, это означает, что ученые тех лет в голом поле высадили лес по особым правилам парковой культуры. Они выдержали определенную композицию, выделив отдельные зоны, чтобы показать многообразие и богатство сибирской природы в одном месте.
- Этот парк должен был стать экскурсионной площадкой и местом отдыха для людей, которые ценят природу, - подчеркивает Кирилл Голохваст. - Но сегодня он нуждается в защите. Во-первых, местные, а иногда и неместные жители приезжают туда и палят костры, оставляют после себя мусор. А во-вторых, угрозой стало жилищное строительство. Землю отдают под коттеджи, от лесопарка уже "откусили" немало участков, дома влезли на его территорию. Нужно предотвратить дальнейшую застройку в пределах этой зоны, иначе мы можем потерять уникальный природный объект. Там уже уничтожены некоторые растения, в том числе краснокнижные. Сейчас на территории лесопарка имени Синягина пока еще обитают свыше двухсот видов растений и большое количество позвоночных и беспозвоночных животных.
Как поясняет и.о. заместителя директора СФНЦА РАН по научно-организационной работе доктор биологических наук Юрий Манаков, ученые намерены добиться получения для парка статуса ООПТ регионального значения. В отличие от заповедников, где действует очень строгий режим охраны и запрещена любая хозяйственная деятельность, в этом случае должно быть проведено зонирование: какая-то часть парка подпадет под более строгую охрану, а какая-то будет использоваться в рекреационных или туристических целях.
Теперь в региональном минприроды должны рассмотреть заявку и материалы, собранные специалистами. В случае одобрения документов они поступят на согласование в федеральное правительство, после прохождения которого могут быть подписаны губернатором. Только тогда уникальный парк получит особый статус.