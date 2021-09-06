В Ангарске заключенные напали на сотрудника исправительной колонии

Следственный комитет возбудил уголовное дело о насилии над сотрудником исправительной колонии. Сыщики уже установили всех причастных к преступлению, сообщил сегодня главк СК по Иркутской области.

По данным правоохранителей, 3 сентября на территории ИК-2 регионального управления ФСИН осужденные напали на младшего инспектора отдела безопасности. Это произошло, когда сотрудник колонии задержал одного из осужденных за нарушение правил внутреннего распорядка.

В уголовном деле, возбужденном следователями отдела СК города Ангарска, речь идет о насилии, не опасном для жизни или здоровья, уточнили в ведомстве.