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06.09.2021 20:35
Рубрика: Общество

В Новосибирске многие абитуриентки в этом году выбрали мужские профессии

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 203(8554)
В этом году девушки составили серьезную конкуренцию парням при поступлении в Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства. Особенно они хотели обучаться на мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей. И даже на водителя грузовика.

"Сложности будущей профессии их не пугали", - рассказал директор колледжа Иван Сырмолотов. Хотя девчат и предупреждали: колеса у дорожных и строительных машин весят по 120-150 килограммов. "Александру Иванееву я лично отговаривал: тяжело учиться будет, а потом и работать. Так ни в какую!" - вспоминает руководитель дорожно-строительного направления колледжа Валентин Неумывакин.

Фото: Татьяна Кравченко
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Александра поступила. Тоненькая, с длинными волосами и плавными движениями она стала единственной девушкой среди 25 парней, которые будут учиться на машинистов дорожных и строительных машин. Саша получит права на управление экскаваторами.

Одиннадцать человек на место - такой конкурс был на обучение по специальности "мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей". Выше, чем в прежние годы. На бюджетные места поступили 125 человек, из них двенадцать - девчонок. "Когда я поступала, на весь колледж две девушки было, а сейчас много", - говорит студентка 4-го курса Анна Кравченко. В этом году она представляла Новосибирскую область на чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который прошел в Уфе. И вошла в десятку лучших по стране в компетенции "Окраска автомобилей".

Дело это трудоемкое, на покраску только одной двери четыре часа уходит. В колледже Анна одна из первых освоила эту компетенцию, которую ввели в образовательный процесс только в феврале прошлого года. Преподаватели-мужчины не без восхищения говорят, что многое девушкам удается лучше. Они и кропотливее, и быстрее осваивают новые навыки.

"Если надо, могу и капот открыть, и гаечным ключом поработать, и машину отремонтировать, - замечает Анна. - Может, автомастерской буду управлять или дальше продолжу учиться".

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