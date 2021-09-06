Землетрясение произошло на границе Тувы и Приангарья

На границе Иркутской области и Республики Тыва произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Согласно оперативному сообщению специалистов о сейсмическом событии, его интенсивность в эпицентре превышала восемь баллов.

В МЧС рассказали, что землетрясение зафиксировано в 14 часов 47 минут, эпицентр находился на территории Тотджинского района Тувы. Как сообщает корреспондент "РГ", толчки ощущались и в столице Иркутской области.