ФСБ задержала четырех сторонников ИГ, готовивших теракты в Ингушетии

ФСБ задержала четырех сторонников ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), которые готовили теракты и нападения на правоохранителей в Ингушетии.

Как сообщает пресс-служба ведомства, задержанные контактировали через интернет с боевиками в целях координации своей деятельности по подготовке и совершению преступлений, а также пропаганде терроризма.

Силовики обнаружили переписку задержанных с членами группировки, огнестрельное и холодное оружие, самодельные гранаты. Возбуждено уголовное дело.