Из Назрани в Минеральные Воды запустят скоростной поезд

Из Ингушетии в Ставропольский край будет курсировать скоростной поезд "Ласточка". Новый маршрут планируется запустить седьмого сентября. Пассажирский состав отправится с железнодорожного вокзала в Назрани, его конечная станция "Минеральные Воды".

Ожидается, что маршрут будет очень востребованным у жителей региона. Его запуск обсуждался на встрече главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова с начальником Северо-Кавказской железной дороги Сергеем Задориным минувшей весной. В результате вопрос удалось решить положительно.

- Многие жители республики, чтобы попасть в другие регионы страны, как правило, сначала добираются до Минеральных Вод и там садятся на нужный поезд, например, "Новокузнецк - Кисловодск", "Кисловодск - Санкт-Петербург" или "Екатеринбург - Кисловодск". Также из Минвод люди отправляются в другие города Ставропольского края, - рассказали в республиканском правительстве.

Так, в 2019 году Ставрополье посетили около ста тысяч гостей из Ингушетии, в том числе предприниматели, закупающие там товар. Так что "Ласточка" из Назрани до Минеральных вод способствует развитию предпринимательства в регионе и деловых связей между соседними субъектами.

В планах - возрождение железнодорожного сообщения внутри самой Ингушетии, между Назранью и Сунжей, которое существовало в советские годы. Между главой региона и руководителем СКЖД также достигнута договоренность о модернизации на территории Ингушетии некоторых объектов железнодорожной инфраструктуры, также обсуждались вопросы по организации пассажирских и грузовых перевозок.