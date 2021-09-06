Опубликовано видео задержания ФСБ четырех игиловцев в Ингушетии

ФСБ совместно со Следственным комитетом, МВД и Росгвардией пресекла в Ингушетии деятельность сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации ИГИЛ.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей, ФСБ задержаны четыре гражданина России, причастных к подготовке и совершению терактов.

По данным ЦОС, задержанные установили через интернет контакт с членами ИГ, которые в свою очередь координировали их подготовку к совершению терактов, в том числе нападений на сотрудников правоохранительных органов. Теракты планировались с использованием самодельных взрывных устройств и холодного оружия. Кроме того, члены ячейки ИГ занимались пропагандой террористической идеологии среди граждан России.

На кадрах оперативного видео показано изъятое у задержанных огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные и зажигательные устройства, компоненты и инструменты для их изготовления. Также в их телефонах обнаружена переписка с членами террористической организации, подтверждающая их преступные намерения. Все четверо по решению суда отправлены под стражу.