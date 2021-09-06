Новости

Опубликовано видео задержания ФСБ четырех игиловцев в Ингушетии 11:11
Расширена функциональность портала "Госуслуги" 11:01
В России могут появиться альтернативные схемы лечения COVID-19 10:58
В Москве задержали мужчину, укравшего 30 млн рублей у вкладчиков 10:49
Российская группа "Сплин" даст концерт в Минске 10:48
Названа ахиллесова пята авианосцев США 10:47
Силы сопротивления опровергли заявления талибов о захвате Панджшера 10:45
Клишас: В Совфеде поддерживают приравнивание пропаганды нацизма к экстремизму 10:44
Рар: В случае суровой зимы ЕС откажется от требований к "Северному потоку-2" 10:30
В РФ проводятся клинические испытания "Ковид-глобулина" на основе плазмы 10:18
НБКИ: Около 15% россиян никогда не брали кредиты 10:11
На космодроме Восточный создадут филиал Центра подготовки космонавтов 09:54
Россияне назвали кратчайший путь к успеху в будущем 09:54
Первый полет самолета через тоннель показали на видео 09:45
Минздрав предлагает увеличить выплаты врачам за выявление онкозаболеваний 09:40
Фестиваль мусульманского кино в Казани открылся фильмом о Чингизе Айтматове 08:55
Талибы заявили о захвате провинции Панджшер 08:44
Экс-глава OMV Райнер Зеле дал прогноз по ценам на нефть 08:38
В Италии обсуждают возможность введения обязательной вакцинации от COVID-19 08:23
Сборная Аргентины улетела из Бразилии после сорванного матча 08:17
Дерипаска: Ситуация в Гвинее может отразиться на рынке алюминия 07:54
Шойгу рассказал о промышленных центрах рядом с новыми городами в Сибири 07:53
На Дону возобновилось оказание плановой медицинской помощи 07:40
Синоптики: Москвичей ждет самый холодный день этой недели 07:03
Минобороны увеличит число резервистов на учениях "Запад-2021" 06:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
06.09.2021 11:11
Рубрика: Происшествия

Опубликовано видео задержания ФСБ четырех игиловцев в Ингушетии

Текст: Иван Егоров

ФСБ совместно со Следственным комитетом, МВД и Росгвардией пресекла в Ингушетии деятельность сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации ИГИЛ.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Как "женщины ИГИЛ" выходят замуж за свободу из лагерей

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей, ФСБ задержаны четыре гражданина России, причастных к подготовке и совершению терактов.

По данным ЦОС, задержанные установили через интернет контакт с членами ИГ, которые в свою очередь координировали их подготовку к совершению терактов, в том числе нападений на сотрудников правоохранительных органов. Теракты планировались с использованием самодельных взрывных устройств и холодного оружия. Кроме того, члены ячейки ИГ занимались пропагандой террористической идеологии среди граждан России.

На кадрах оперативного видео показано изъятое у задержанных огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные и зажигательные устройства, компоненты и инструменты для их изготовления. Также в их телефонах обнаружена переписка с членами террористической организации, подтверждающая их преступные намерения. Все четверо по решению суда отправлены под стражу.

В регионах Происшествия Терроризм Антитеррор Правительство ФСБ Правительство Следственный комитет Правительство МВД Правительство Росгвардия Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Лица террора РГ-Видео

Главное сегодня

Шойгу рассказал о промышленных центрах рядом с новыми городами в Сибири
Минобороны увеличит число резервистов на учениях "Запад-2021"
Талибы заявили о завершении войны в Афганистане
Экс-глава OMV: Строительство "Северного потока-2" завершится в ближайшие дни
Роспотребнадзор запустит "горячую линию" по вопросам питания в школах
Мошенники ввели в оборот понятие "единого лицевого счета"
Видео: Поезд снес с путей грузовик с лопастью ветрогенератора