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06.09.2021 23:34

В Ингушетии открылось несколько новых школ

Текст: Елена Онегина (Магас)
В сельском поселении Плиево и Назрани Ингушетии открылось несколько школ по 720 мест каждая. Новый корпус построен и для старейшего общеобразовательного учреждения в Карабулаке.
Фото: Пресс-служба главы Ингушетии Фото: Пресс-служба главы Ингушетии
Фото: Пресс-служба главы Ингушетии

В Плиево школу назвали в честь народного писателя Ингушетии Магомет-Саида Плиева. В церемонии открытия учебного заведения участвовали сын и дочь писателя Исса и Эсет.

Фото: Пресс-служба главы Ингушетии
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- Поселение активно развивается. По соседству с новой школой открылся детский сад. Построены Дом культуры, объекты здравоохранения и многое другое, - рассказал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Теперь школьники Плиево будут учиться только в одну смену. Часть детей перешла из старой сельской школы в новую. По словам руководителя региона, она должна стать одной из лучших в республике, ведь учебному заведению присвоено имя народного писателя Ингушетии.

- Магомет-Саид Плиев всем сердцем болел за свой народ, его будущее и ингушский язык. Надеюсь, учащиеся школы вырастут настоящими патриотами, будут, как и он, стремиться оставить добрый след на земле, - подчеркнул Калиматов.

Площадь школы - почти четыре тысячи квадратных метров, на ее территории есть детские игровые площадки, теннисный корт, баскетбольная площадка и футбольное поле. Каждое рабочее место учителя оборудовано акустическими колонками, в кабинеты оснащены интерактивными досками и проекторами.

Кроме Плиево, две новые школы открылись в Назрани - всего более чем на 1400 мест, а действующая школа в Карабулаке получила новый корпус на 320 мест, причем, объект числился в списке долгостроев по вине застройщика. Руководство республики нашло возможность завершить начатые работы.

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