Численность резервистов для армии решено увеличить

Министерство обороны России заявило о том, что принято решение о наращивании численности мобилизационного резерва для армии. Сейчас резервисты перебрасываются в Калининградскую область, для участия в крупнейших маневрах "Запад-2021".

Для подготовки резервистов к учениям проводились ежемесячные тренировки, на которых люди вспоминали и оттачивали свои армейские навыки. Теперь резервисты выполняют учебно-боевые задачи в Калининградской области.

Как сообщили в Минобороны России, там они совершенствуют свои военные знания, умения и навыки по применению вооружения и военной техники. В военном ведомстве отметили, что впервые резервисты стали привлекаться к мероприятиям подготовки Вооруженных сил РФ с 2016 года. "Ежегодно подразделения, укомплектованные резервистами, принимают участие во всех крупных учениях, проводимых от Камчатки до Калининграда, от Заполярья до Крыма, в ходе которых традиционно заслуживают высокой оценки командования", - рассказали в военном ведомстве.

Понятно, что данные о том, сколько резервистов сейчас числится в армии и на какое количество "штыков" их планируется увеличить, находятся под грифом "Секретно". Вместе с тем, по мнению экспертов, уже можно понять, что армия в ходе крупных учений и сборов начинает внедрять новую форму мобилизационного людского резерва. Их можно назвать профессиональными "запасниками". Получив повестку на прохождение военных сборов, такой резервист не начнет от нее увиливать, а наоборот, сразу побежит в военкомат.

Секрет здесь прост. Ранее военное ведомство сообщало, что во всех округах начинается формирование боевого армейского резервного состава или сокращенно БАРС. Это солдаты и офицеры запаса, которых в первую очередь призовут в строй в чрезвычайной ситуации. Например, если возникнет угроза вооруженного конфликта или агрессии против нашей страны. В мирное время резервистов будут готовить на военных сборах, а все условия их временной службы, в том числе финансовые, пропишут в специальном контракте.

Только в Южном военном округе планировалось подписать контракты с 38 тысячами человек. Комплектация БАРС проводится в результате жесткого отбора кандидатов. Резервисту, заключившему контракт, будут выплачиваться деньги, соответствующие воинскому званию, должности, длительности временного пребывания на службе и характеру выполняемых там задач. К примеру, за трое суток на занятиях офицер получит до 10 тысяч рублей. Сержант и солдат - до 5 тысяч рублей.

Резервисту будут выплачиваться деньги, соответствующие воинскому званию, должности, длительности временного пребывания на службе

При заключении первого контракта в зависимости от его продолжительности резервисту положена единовременная выплата. Офицеру - до 66 тысяч рублей, солдату и сержанту - до 39 тысяч рублей. Их также обеспечат бесплатной медпомощью, а в форс-мажорных обстоятельствах - страховыми выплатами.