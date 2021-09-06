Эксперты обсудят проблемы ценообразования в строительстве

Ценообразование государственных и муниципальных контрактов, реализация Методики определения сметной стоимости строительства Минстроя России, реализация проектов жилищного строительства в условиях повышения цен на основные строительные материалы - вопросы, которые вошли в повестку дня XII Всероссийской конференции "Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство".

Конференция, посвященная острым проблемам строительного комплекса, пройдет в Санкт-Петербурге 10 сентября.

Обсуждение коснется в том числе и проблем, обострившихся в связи с пандемией - это рост цен на стройматериалы, рост тарифов монополистов, дефицит рабочих кадров. Будут озвучены варианты решения проблем, включая направления господдержки, антикризисные стратегии и помощь среднему и малому бизнесу.

Дискуссия коснется контрактования строительных работ, нюансов соблюдения требований 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия...", земельной реформы, а также итогов реформы жилищного строительства, результатов внедрения проектного финансирования.

Отдельно будут подняты вопросы цифровизации и внедрения технологий информационного моделирования (ТИМ), энергосбережения и модернизации промышленных производств для создания цикличной экономики, экологические аспекты развития городов и агломераций.

Фото: Оргкомитет конференции "Российский строительный комплекс"

В пленарном заседании, которое состоится в формате "открытого микрофона", примут участие крупные застройщики, представители среднего и малого строительного бизнеса из разных регионов России, первые лица профильных федеральных и региональных органов государственной власти, эксперты.

Свое участие в конференции подтвердили представители Минстроя России, Госдумы РФ и Совета Федерации ФС РФ, Администрации Санкт-Петербурга и Правительства Ленинградской области, Ростехнадзора, Госэкспертизы, ФАС России, ФАУ "РОСДОРНИИ", АО "ДОМ.РФ", Российского Союза строителей, Национального объединения строителей, Национального объединения изыскателей и проектировщиков, Национального объединения малоэтажного и коттеджного строительства, Профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ и других крупных профессиональных объединений и ассоциаций, крупнейшие застройщики и производители стройматериалов.

Для удобства участников запущено мобильное приложение конференции, бесплатно скачать которое можно в магазинах приложений по запросу RSKConf.

Проведение конференции согласовано Управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. На мероприятии будут соблюдены все необходимые требования эпидемиологической безопасности: бесконтактная термометрия, обеспечение социальной дистанции, выдача участникам при регистрации комплектов одноразовых масок и перчаток и т.д. Для получения бейджа участника необходимо предъявить QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании (не позже 6 месяцев) или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее 7 сентября 2021 г.

Адрес: Санкт-Петербург, "PARK INN Рэдиссон Прибалтийская", ул. Кораблестроителей, 14.

Время проведения: 10 сентября, начало регистрации - 9:00, начало пленарного заседания - 10:00.

Участие в качестве слушателей БЕСПЛАТНОЕ! Обязательна регистрация на сайте www.rskconf.ru или в мобильном приложении.

Материалы предоставлены оргкомитетом конференции "Российский строительный комплекс".