Минобороны увеличит число резервистов на учениях "Запад-2021"

Дополнительные силы резервистов переброшены в Калининградскую область, где уже в эту пятницу начнутся учения "Запад-2021". При этом в Минобороны РИА Новости не сообщили, сколько человек доставлено на запад страны самолетами военно-транспортной авиации.

Известно только, что это подразделения Южного и Центрального военных округов, а также Северного флота. В ходе предстоящих учений граждане, заключившие контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве, смогут в полевых условиях применить свои знания, усовершенствовать навыки по управлению военной техники.

Стратегические учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября на девяти полигонах. В них примут участие около 200 тысяч человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, 290 танков и 15 кораблей. Также будут задействованы реактивные системы залпового огня. Данное мероприятие является плановым, подчеркнули в военном ведомстве.