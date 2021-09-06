Морпехи Северного флота подготовились к учению "Запад-2021" на Балтике

В Военной гавани Балтийска морские пехотинцы Северного флота погрузили военную технику на десантные корабли для выхода в море и высадки морского десанта на полигоне Балтийского флота "Хмелевка".

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, таким образом проходит тренировка к совместному стратегическому учению Вооруженных Сил Российской Федерации и Республики Беларусь "Запад-2021".

Погрузка техники происходила на большие десантные корабли (БДК) Балтфлота "Королев", "Калининград", "Минск", а также БДК Северного флота "Оленегорский горняк".

Эти корабли с подразделениями морской пехоты и техникой на борту совершат переход морем в район высадки десанта. Прикрывать их на переходе будет отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе корветов, малых ракетных кораблей и катеров, малых противолодочных кораблей, а также морская авиация флота.

Затем морские пехотинцы примут участие в тактико-специальном занятии по высадке морского десанта на необорудованное побережье. В мероприятии задействовано более двухсот человек личного состава и свыше 20 единиц бронетранспортеров БТР-80.

Тем временем

Тренировки в рамках подготовки к участию к учению "Запад-2021" провели в Калининградской области и другие подразделения Балтийского флота. Артиллеристы армейского корпуса уничтожили живую силу и бронетехнику условного противника из реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган" во взаимодействии с операторами беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10", которые провели разведку и корректировали огонь.

Танковые подразделения отдельного танкового полка армейского корпуса БФ провели боевые стрельбы на полигоне "Правдинский". В учении с боевой стрельбой было задействовано более 200 военнослужащих и свыше 40 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3 и Т-72БМ3. Личный состав прошел маршем к полигону, по пути отрабатывая действия при налете авиации условного противника и преодолении зараженных участков местности.

Танкисты вели огонь на различных дистанциях по мишеням, имитирующим живую силу, технику и авиацию условного противника. Отрабатывались такие тактические приемы, как танковые засады, маневры во фланг и тыл противника, рейдовые действия, а также тактика "Танковая карусель".