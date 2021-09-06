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06.09.2021,  
12:50
Текст:  Светлана Цыганкова

Морпехи СФ освободили платформу "Приразломная" от "террористов"

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота провел учение по обеспечению безопасности экономической деятельности России в Баренцевом море. В нем участвовали экипажи, находящиеся в арктическом походе.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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Об этом сообщила пресс-служба Северного флота. По легенде учений, большой противолодочный корабль "Североморск" получил информацию о действиях неизвестного судна-нарушителя, выполняющего опасные маневры вблизи морской ледовой стационарной платформы "Приразломная". Военные моряки принудили судно-нарушитель, роль которого выполняло спасательно-буксирное судно "Памир", остановиться и лечь в дрейф.

Но условные террористы смогли проникнуть на борт платформы. Тогда с "Североморска" подняли вертолет Ка-27 с группой антитеррористической деятельности из состава отдельной бригады морпехов Северного флота. Они высадились на платформу и задержали "террористов".

Уникальность этого учения в том, что силы и войска арктической группировки Северного флота впервые действовали на самой морозостойкой ледовой стационарной платформе "Приразломная", ранее данное учение проводилось только в ее районе.

Десятый арктический поход надводных сил Северного флота начался 10 августа. Он проходит под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева. Отряд кораблей преодолел около 6,7 тысячи морских миль.

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